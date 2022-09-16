Michael Saylor, ortaya attığı iddia kripto piyasasındaki dengeleri değiştirebilir!

Bitcoin savunucusu Michael Saylor, Bitcoin madenciliğiyle ilgili çevresel kaygıların, hisse kanıtı lobici propagandası olduğunu söylüyor.

MicroStrategy'nin eski CEO'su ve Bitcoin lobi grubu Bitcoin Madencilik Konseyi'nin kurucu üyesi olan Michael Saylor, Bitcoin'i çevreleyen çevresel kaygılar hakkındaki görüşlerini belirten bir mektup yayınladı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Bitcoin madenciliğinin enerji yoğunluğunu çevreleyen son tartışmaların şişirildiğini düşünüyor. Aslında, onun görüşüne göre yinelenen tartışma, rekabet eden hisse kanıtı kripto projelerinin lobicilik çabalarının bir parçası.

PoW çevresel kaygıları artırıyor!

Saylor'un mektubu, ABD hükümetinin bir raporunun yayınlanmasından birkaç gün sonra geldi. Bunda, kripto endüstrisinin iklim etkisi incelenmiştir. Raporun yazarları, yüksek enerji yoğunluğu nedeniyle Bitcoin tarafından kullanılan iş kanıtı konsensüs mekanizmasının yasaklanmasını da değerlendirdiler. Saylor açıkça aynı fikirde değil...

Saylor'a göre, küresel olarak bakıldığında Bitcoin'in iklim değişikliğine katkısı bir "yuvarlama hatasından" başka bir şey değil. “Küresel CO₂ emisyonlarının yüzde 99,92'si” kadarı, endüstri ve bitcoin madenciliği dışındaki amaçlar için kullanımdan kaynaklanıyor.'' diye açıklıyor. Bitcoin, “salımları azaltmak için ne sorun ne de çözüm”.

Yukarıda bahsedilen Bitcoin Madencilik Konseyi tarafından yapılan bir araştırma, onun haklı olduğunu kanıtlayabilir. Bu, Bitcoin madenciliği için enerji kaynaklarının neredeyse yüzde 60'ının yenilenebilir enerjilerden geldiğini söylüyor. Saylor, dijital para biriminin iş kanıtı madenciliğinin çevresel faydalar sağlayabileceğine bile inanıyor. Örneğin, metan gazı gibi "karaya oturmuş" enerji kaynaklarının bulunduğu yerlerde madencilik yaparken.

“Stake Lobisinin Kanıtı”

Proof-of-Stake savunucularına yönelik eleştirisi, kripto sektöründeki ikinci en büyük blok zincirinin fikir birliği mekanizmasının Proof-of-Work'ten Proof-of-Stake'e dönüştürülmesi olan Ethereum Merge'den birkaç saat önce geldi. Bu nedenle bazı yerlerde mektup, şu anda ikinci sırada olan blok zincirine bir kelepçe olarak da görülmekte.

Ethereum çevresindeki geliştiriciler ve topluluk, son birkaç aydaki değişimden sonra büyük ölçüde azaltılmış enerji tüketimini vurguladı. Saylor, Bitcoin madenciliğinin enerji yoğunluğuna bu tür pasif referansları “gerilla pazarlaması” olarak görüyor. Ona göre, “kripto destekçileri ve lobiciler, politikacıların, düzenleyicilerin ve halkın dikkatini hisse ispatı kripto varlıklarının sadece kayıt dışı menkul kıymetler olduğu rahatsız edici gerçeğinden uzaklaştırmak için” bir girişim.

Bitcoin maksimalisti olan Michael Saylor, genellikle Ethereum'a karşı çok ofansif bir dil kullandı. Ona göre proje, ademi merkeziyetçilik eksikliği nedeniyle bir güvence olarak görülmeli ve buna göre düzenlenmelidir. Bununla birlikte, (bazen onaylanmayan) stok akış modeliyle tanınan Bitcoin etkileyicisi PlanB gibi diğer maksimalistler de yeni Ethereum imajına şüpheyle bakıyorlardı.

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