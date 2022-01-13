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TIMETURK / DİJİTAL PARA / Metaverse'de Sultanahmet ve Ayasofya Camii satışa çıkarıldı

Metaverse'de Sultanahmet ve Ayasofya Camii satışa çıkarıldı

ABD'li bir sanal emlak şirketi birçok tarihi yapıyı Metaverse evreninde satışa çıkardı. Satışa çıkarılanlar arasında Sultanahmet Camii için 334 dolar, Ayasofya Camii ise 334 bin dolar isteniyor.

2 Saat Önce
2022-01-13 13:15:09
Metaverse'de Sultanahmet ve Ayasofya Camii satışa çıkarıldı

ABD'de sanal emlak şirketi Metaverse Group, SuperWorld isimli bir sanal alışveriş mağazasına yatırım yaptı. Fakat SuperWorld isimli platformda öne çıkan tarihi yapıların satış fiyatları ise dikkat çekti.

Sözcü'nün haberine göre, 1 milyon dolar yatırım yapılan SuperWorld isimli platformda Central Park'tan Eyfel Kulesi'ne, Çin Seddi'nden Gize Piramitleri'ne kadar birçok tarihi ve önemli yapı / kripto para ile satın alınabiliyor.

SuperWorld'un internet sitesine bakıldığında ise Dünya haritası dijital olarak görülürken, artırılmış gerçeklik özelliğinin de bulunduğu görülüyor.

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Sultanahmet ve Ayasofya da satılıyor

Platformun internet sitesinde öne çıkarılan yerler arasında Türkiye'den de tarihi yapılar var. SuperWorld'ün öne çıkardığı tarihi yapılardan biri de Sultanahmet Camisi oldu. 0.1 Ethereum'a (yaklaşık 334 dolar satışta olan Sultanahmet Camisi'ni satın almak için ise uyumlu cüzdan gerekiyor.

Sultanahmet Camisi'nin hemen yanındaki Ayasofya Camisi'nin 100 Ethereum'a (334.396 dolar) satıldığı görülüyor. Öte yandan platformdaki diğer noktaların da 0.1 Ethereum'a satışta olduğu görülürken Türkiye'de Ayasofya Camisi'nin en yüksek fiyata satışta olduğu kayıtlara geçti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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