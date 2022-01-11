Metaverse: Arsalar, NFT’ler, balon projeler ve dolandırıcılık

Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in eski adı Facebook olan şirketinin ismini Meta olarak değiştirmesi ile metaverse, dünya gündeminde en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Metaverse dünya kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, metaverse şirketlerinde büyük rakamlara yapılan arsa satışları da kamuoyunun en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

Konuya ilişkin STANDBY ME Ajans Başkanı ve Metaverse Derneği Kurucu Üyesi Can Yurdakul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, metaverse'ün son dönemde gündemin üst sıralarında yer aldığını hatırlattı.

Yurdakul, "Metaverse en basit haliyle izlediğimiz değil, içerisindeki evrenlerin hepsinde fiziksel yani üç boyutlu olarak yer alabildiğimiz bir teknoloji." diyerek, şunları kaydetti:

"Tıpkı internette farklı farklı siteler ya da sosyal medyada farklı farklı hesapları gezdiğimiz gibi, içerisinde yer alan bütün evrenlere üç boyutlu olarak dahil olabildiğimiz bir bilişim evreni. Bu özelliği sayesinde, internetin yeni ve oldukça gelişmiş alternatifi olarak görülüyor. Çünkü gerçek hayatta fiziksel olarak gerçekleştirdiğimiz iş, eğitim, eğlence, alışveriş deneyimlerini VR/AR gözlük gibi cihazlarla dijital olarak sıra dışı bir şekilde deneyimlememizi sağlıyor."

"Metaverse teknolojinin geleceği olarak görüyor"

Yurdakul, metaverse ile ilgili yapılan çalışmalara değinerek, Amerika, Çin ve İngiltere gibi dünyadaki en büyük pazarlarda, farklı kuşakların katılımıyla yapılan araştırmaların gösterdiği üzere katılanların yüzde 93'ünün metaverse'ü teknolojinin geleceği olarak gördüğünü belirtti.

Can Yurdakul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı araştırmaya katılan insanların hayatlarının farklı alanlarında teknoloji ve bilişimle ilişkisi sorulduğunda sosyal hayatlarının yüzde 64'ünün teknoloji ve bilişime bağlı olduğunu, yüzde 61'inin geçim kaynağının teknoloji ve bilişim altyapılarına bağlı olduğu, yüzde 56'sının yaratıcılığının yine bilişim ve teknoloji odaklı olduğu, yüzde 52'sinin de mutluluğunun teknolojiye bağlı olduğu ortaya çıktı. Binlerce şirket metaverse yatırımı yapmaya başladı. Son dönemde Çin'de metaverse projesi tescili alan 1.300 marka olurken Nike, Adidas, Gucci, H&M, Wallmart gibi moda ve perakende devleri de metaverse yatırımlarını ve projelerini açıklamaya başladı. Popülerliği, popülasyonu ve yatırım ağı sıra dışı şekilde genişleyen metaverse yakında hayatımızın merkezinde olacak gibi görünüyor."

"Metaverse bir oyun ya da eğlence sahası olmaktan öte, yeni bir keşif ve dönüşüm imkanıdır"

Yurdakul, kullanıcıların metaverse ile tanıklık edecekleri dönüşümlere dikkati çekerek, "Bu haberi iki boyutlu bir ekranda izlemek ya da bir gazetede okumak yerine, haberle ilgili tüm bilgileri, tabloları, fotoğrafları, videoları sanki haberin içerisindeymişsiniz gibi istediğiniz formda tüketebileceksiniz." diye konuştu.

Can Yurdakul, bu yeni teknolojinin bir oyun ya da eğlence sahası olmaktan öte, yeni bir keşif ve dönüşüm imkanı olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin internet ve mobil kullanımda dünyada ilk 3'te yer aldığının altını çizen Yurdakul, "Türkiye, blockchain teknolojilerine adaptasyonda da dünyada ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Bu teknoloji ve girişimin ülkemizden çıkışı ve bu dönemdeki yoğun ilgi hiç de tesadüfi değil." dedi.

Arsalar, NFT'ler ve balon projeler üzerinden yapılan dolandırıcılık

Yurdakul, metaverse'ün insanlığa sağladığı yeni ve sınırsız keşif imkanının beraberinde tehlikeler de getirdiğini belirterek, bireysel yatırımlarda metaverse'ün yoğun gündeminden faydalanan fırsatçılara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Son dönemde yaşanan yoğun ilgiden kaynaklı altyapısı ve yetkinliği olmayan kişi ve kurumlar üzerinden dolandırıcılık vakalarının artış gösterdiğine dikkati çeken Yurdakul, "Özellikle kurumlardan öte bireylerin arsaları ve NFT'leri yatırım aracı olarak değerlendirmesi elbette mümkün ama bunu iyi araştırma süreçleri ardından micro bütçelerle yapmaları şu dönemde onlar için daha rasyonel görünüyor." uyarısında bulundu.

Yurdakul, kurumsal firmaların da aynı riski taşıdığını ifade ederek, "Bu aşamada aynı riski firmalar ve markalar da taşıyor. Bu yeni evrende 'ilk' olmak değerli bir paye olarak görülebilir ama nitelikli bir şekilde gerçekleştirilmediği sürece ölü yatırım olmaktan öteye gitmeyecektir. Nasıl geleneksel ve dijital medya iletişimleri için reklam ajanslarıyla çalışıyorlarsa, bu yeni teknoloji kapsamına giren projeler için de yetkinliğe sahip metaverse ajanslarıyla çalışmaları gerekiyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'de markalar ve tüketicilerin metaverse evrenine güvenli ve yaratıcı şekilde geçişini sağlayacaklarının altını çizen Yurdakul, şunları kaydetti:

"Güvenlik ve yaratıcılıktan asla taviz vermeyeceğiz. Türkiye'deki ve dünyadaki rakiplerinden ayrışarak global partneri ILLUSORR ile birlikte dünyanın dizayn odaklı ilk metaverse evrenine sahip olan STANDBY ME markaların ve tüketicilerin metaverse evrenine geçiş süreçlerini oluşturmak, pazarlama dünyasının blockchain tabanlı ve web 3.0'a dönüşümünde öncü olmak hedefiyle serüvenine başladı."

Yurdakul, 2022'nin hem sektör hem de ajans için oldukça heyecanlı geçeceğini belirterek, tıpkı internetin 20 yılda yaptığı dönüşüm gibi metaverse'ün de çağı dönüştürebileceğini dile getirdi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.