Metaverse arsa çılgınlığı! Türkiye'de ve İstanbul'da binlerce parsel sanal arsa satıldı

Metaverse’deki arsa ve arazi satışları artmaya devam ediyor. Türkiye’de şu ana kadar 30 bin, İstanbul’da ise 15 bin parsel sanal arsa satıldı.

Metaverse evreninde sanal arsalara Türkiye'deki vatandaşların ilgisi büyük. Hatta bu ilgi öyle bir noktaya geldi ki her gün ülkenin çeşitli lokasyonlarından binlerce arsa alınıyor. Sanal arazi satın alımlarında İstanbul liderliğini koruyor.

Konuya ilişkin, E-ticaret altyapı hizmeti veren IdeaSoft CEO'su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, Metaverse'ün e-ticareti yeniden tanımlayacağını belirterek şu değerlendirmeleri yaptı: