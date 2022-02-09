Metaverse arsa çılgınlığı! Türkiye'de ve İstanbul'da binlerce parsel sanal arsa satıldı
Metaverse’deki arsa ve arazi satışları artmaya devam ediyor. Türkiye’de şu ana kadar 30 bin, İstanbul’da ise 15 bin parsel sanal arsa satıldı.
2022-02-09 16:11:20
Metaverse evreninde sanal arsalara Türkiye'deki vatandaşların ilgisi büyük. Hatta bu ilgi öyle bir noktaya geldi ki her gün ülkenin çeşitli lokasyonlarından binlerce arsa alınıyor. Sanal arazi satın alımlarında İstanbul liderliğini koruyor.
Konuya ilişkin, E-ticaret altyapı hizmeti veren IdeaSoft CEO'su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, Metaverse'ün e-ticareti yeniden tanımlayacağını belirterek şu değerlendirmeleri yaptı:
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İnternet üzerinden ürün satın alma teknolojisi ilk tanıtıldığından beri gerçek dünya ile dijital dünya arasında bir ayrım vardı. Geleneksel fiziksel mağazalardan ürün satın almak, alışveriş yapanlara satın almadan önce ürünlere fiziksel olarak dokunma veya ürünleri deneme olanağı verirken e-ticaret, geleneksel ticaretin aksine herhangi bir fiziksel temas olmadan tamamlanıyor. Metaverse, önceden ayrı olan bu iki ticaret dünyasının, e-ticareti sonsuza dek yeniden tanımlayacak bir deneyim yaratmak için birleştiği yer olacak. Metaverse, fiziki ve sanal alışverişi birleştirip yeni bir düzen yaratacak.
TÜRKİYE'DE 30 BİN İSTANBUL'DA 15 BİN PARSEL SATILDI
Metaverse dünyasında, Türkiye'de şu ana kadar 30 bin, İstanbul'da ise 15 bin parsel satıldı. Bundan sonra önümüzde low, earth, orbit uydular (Starlink), bitki tabanlı et, quantum, robotik, otonom araçlar ve uçan araçlar var. Cryptocurrency ile başlayan trend Web 3.0'a evriliyor. Web 3 özelliğinde data kullanıcıya ait kalıyor ve bundan data sahibi para kazanıyor. Metaverse dünyasında yazılımsal yani teknoloji geliştirme anlamında bir problem yok, hızlı gelişebilmesinin önü açık. Ancak cihazlar anlamında bir miktar daha maliyetlerin düşmesi, herkes için erişilebilir olması ve bir miktar daha gelişmesine zaman var.
'ÜÇ BOYUTLU BİR DÜNYADA YAŞAYACAĞIZ'
Metaverse'ün, henüz bizi neyin beklediğini bilmediğimiz adımları var. Güncel hayatımız üzerinden yorumlarsak bugün yazılı, resimli veya videolu olarak sosyal medyayı kullanıyoruz. Ya da online alışveriş yapıyoruz, seçiyoruz, sepete atıyoruz, kredi kartımızla ödeyip satın alıyoruz. Bunu birazcık daha üç boyutlu bir dünyada yaşayacağız. Yani sosyalleşmeniz, sosyal medya veya Whatsapp'taki gibi değil, birebir sesli olarak ya da birbirinizin avatarını (karakterini) gördüğünüz bir hayat gibi olacak. Ya da alışverişinizi yaparken tıpkı fiziki dünyadaki gibi bir reyondan ürün alabilecek, e-ticaret sitesinde sepete atmak yerine orada inceleyerek, dokunarak belki fiziki bir alışveriş gibi sepetinize atarak alışveriş yaptığımız bir dünya olacak.
Kaynak: trhaber.com
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