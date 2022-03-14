Luna coin hedef fiyatı kaç dolar?

Luna coin yatırımcılarının en çok sorduğu soruların yanıtlanacağı bu analizde Terra (Luna) coin yorum, Luna coinin geleceği ve hedef fiyat analizine doğrudan ulaşabileceksiniz.

Waves (WAVES) gibi birkaç altcoin dışında, çoğu altcoin için haftalık işlem aralığı giderek daralıyor. Bazı altcoinler için oldukça düşüş eğilimine rağmen, ilk 100 kripto para birimlerinin çoğu, ana kripto para birimi Bitcoin (BTC) ile benzer bir fiyat gelişimi gösteriyor ve AB'nin tüm iş kanıtı hizmetlerinde olası bir yasak hakkında görüşmesinden birkaç saat sonra tekrar trend oluyor. Bu kararın uzun vadede bir kripto lokasyonu olarak Avrupa için geniş kapsamlı sonuçları olabilir ve son zamanlarda Ukrayna krizi nedeniyle artan Bitcoin (BTC) ve Co.'nun kitlesel olarak benimsenmesini olumsuz yönde etkileyebilir.

En iyi 10 altcoin arasında en iyi fiyat gelişimi Terra Luna'dan geliyor!

Terra, bu hafta en iyi 10 altcoinin arkasındaki itici güç olmaya devam ediyor. Son birkaç işlem gününde, Terra yeni bir dönüm noktasına ulaştı ve kendi ekosisteminde stake edilen değer açısından Ethereum'u (ETH) geride bıraktı. LUNA coin fiyatı son birkaç işlem gününde tüm zamanların en yüksek seviyesinde sıçrama yapsa da, bu Pazartesi sabahı önceki haftanın en yüksek seviyesine doğru tekrar yükselmeye çalışıyor.

Luna (Terra) coin yorum

Luna (Terra) coin git-gel hareketler yaparak yükselişine devam ediyor. Hafta sonu boyunca hafif konsolidasyona rağmen, Terra haftada yüzde 17'den fazla değer kazanıyor. Terra, 87.98 dolardaki desteğin altına sürdürülebilir bir şekilde geri dönmediği sürece, Luna coin fiyatı yükseliş yönlü yatırım yapan sayısı artacaktır. Önümüzdeki işlem günlerinde fiyat artışına devam etmek için, Luna coin fiyatının önce tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 103.66 doların üzerinde istikrar kazanması gerekiyor. Genel piyasanın da önümüzdeki haftalarda kendini toparlaması ve Bitcoin'in (BTC) ideal olarak 42.000 doların üzerinde istikrar kazanması da avantajlı olacaktır. Terra günlük kapanış fiyatında bir önceki yüksek seviyesinin üzerine çıkarsa, 120.05 dolar ile 126.80 dolar arasındaki alan hedef bölge olarak ortaya çıkıyor.

Daha yüksek seviyeli 127 Fibonacci projeksiyonu da 130.50 dolar sadece biraz daha yüksek. Artan kâr alımına rağmen LUNA fiyatı burada da önemli ölçüde aşağı dönmezse, Terra coin daha sonra 161 Fibonacci uzantısını 140.89 dolarda hedeflemelidir. Boğaların burada tekrar satış yapması beklenebilir. Terra coin önümüzdeki haftalarda 103.66 doların üzerinde istikrar kazanırsa, orta vadede 164 dolara doğru bir artış da düşünülebilir. Mevcut trend hareketinin 200 Fibonacci uzantısına ek olarak, baskın yukarı hareketin Fibo 161 projeksiyonu da bu bölgede bulunabilir. Yatırımcıların burada tekrar kâr reazliasyonu istemeleri muhtemeldir. Uzun vadede, Terra 200 dolara bile ulaşabilir.

Terra coin teknik göstergeler

Hem RSI göstergesi hem de MACD göstergesi aktif satın alma sinyallerine sahip olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, şu anda RSI'da bir fiyat farklılığı oluşuyor. Ayrıca MACD göstergesi, önümüzdeki işlem günlerinde artan bir fiyat düzeltmesiyle birlikte bir satış sinyali oluşturabilir. Buna karşılık, haftalık grafikteki her iki gösterge de, önümüzdeki haftalarda Terra'nın fiyat gelişimi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmaya devam etmesi gereken yeni satın alma sinyalleri üretti.

Kripto Para Analisti/ Cem Arslan

İçerik yatırım tavsiyesi değildir. .