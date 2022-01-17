DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
18 Ocak Salı Bim Aktüel | 18 Ocak Bim broşüründe neler var?
2022 öğretmen maaş farkı ne kadar? Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak?
Bursa hava durumu (17 Ocak- 15 Şubat)
Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu ne zaman evleniyor? Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel düğün tarihi
Forbes, 2021 yılında en çok kazanan Youtube içerik üreticilerini açıkladı
İslam Memiş açıkladı! Bu iki tarihe aman dikkat
Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır? Ortaokul ve lise teşekkür belgesi notu
Dünyanın en zengin 10 erkeğinin serveti pandemide ikiye katlandı
Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım kimdir?
Yunanlılar öve öve bitiremediler! Türkiye'nin bu gelişmesine hayran kaldılar
Pakistan'dan yabancılara yatırım karşılığı oturum izni
Neden koronavirüsü hafif atlattıkları orataya çıktı! Dünya bunu konuşuyor
Lukaşenko: Sınıra 30 binden fazla asker konuşlandırdık
Milli Beka Hareketi'nden Sezen Aksu'ya: Yarın 20.30'da kapındayız
Yargı 16. bölüm izle | Yargı dizisi son bölüm tek parça izle

TIMETURK / DİJİTAL PARA / Litecoin nedir? Litecoin ne amaçla kullanılır?

Litecoin nedir? Litecoin ne amaçla kullanılır?

Günümüzde yatırım araçları olarak özellikle dolar ve altın tercih edilmektedir. Ancak kripto paranın ortaya çıkışıyla bu durum değişmeye başladı. Son yıllarda birçok kişi kripto paraya yatırım yapmayı tercih etmeye başladı. Birçok kripto para türü bulunduğu için kripto paralara yatırım yapmak isteyen kişiler haklarında bilgi sahibi olmak için arama motorları üzerinde araştırma yapmakta. Peki, Litecoin nedir ve ne zaman piyasaya sürüldü?

56 Dakika Önce
2022-01-17 13:43:12
Litecoin nedir? Litecoin ne amaçla kullanılır?

Litecoin nedir ve ne zaman piyasaya çıktı? Litecoin hangi ağı kullanıyor? Litecoin ne işe yarıyor? Sorularının cevabı kripto paralar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen birçok kişi tarafından merak edilmekte. İşte merak edilen haberin detayları…

Litecoin nedir ve kim tarafından piyasaya çıkartıldı?

Litecoin, Charlie Lee tarafından 2011 yılında piyasaya çıkarıldı. Lee, eski bir Google çalışanıydı. Bu kripto paranın çalışma prensibi birebir olarak Bitcoin ile benzerlik göstermektedir. Bitcoin sisteminde bulunan bazı hataların giderilmesi amacıyla ortaya çıkmış ve bu alanda başarılı olmuştur. Dolaşımda 69 Milyon LTC coin arzı, toplamda 84 Milyon coin arzı bulunmaktadır.

Litecoin hangi ağı kullanıyor? Litecoin ne işe yarıyor?

Litecoin, herhangi bir merkeze bağlı olmayan ve açık kodlu blockchain sistemi üzerinde işlem gören bir kripto para değeridir. Litecoin Scrypt algoritması kullanmaktadır. Litecoin blockchain'i, Bitcoin blockchain'in aksine daha hızlı blok oluşturmaktadır. Blok oluşturma hızı Litecoin'e işlemlerin onaylanmasında daha hızlı olmasını sağlamaktadır.

Litecoin madenciliği nasıl yapılır?

Litecoin madenciliği, Bitcoin madenciliğinde kullanılan sadece madencilik işlemleri için özel üretilen ASIC adı verilen cihazlar ile yapılmaktadır. Kişisel bilgisayarlarınızdaki ekran kartı ile de madencilik yapabilirsiniz fakat kar etme oranınız ciddi manada azalacaktır.

Madenci sayısındaki artış ve işlemci kapasite talebindeki artış nedenleri ile Litecoin madenciliği sürekli olarak zorlaşmaktadır.

Litecoin nereden alınıp satılır?

Kripto paraları alabileceğiniz hem yabancı dil kaynaklı hem de Türkçe destekli birçok site ve uygulama bulunmaktadır.

Not: Yukarıdakilar bilgi amaçlı olup yatırım tavsiyesi değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş