Litecoin nedir? Litecoin ne amaçla kullanılır?

Günümüzde yatırım araçları olarak özellikle dolar ve altın tercih edilmektedir. Ancak kripto paranın ortaya çıkışıyla bu durum değişmeye başladı. Son yıllarda birçok kişi kripto paraya yatırım yapmayı tercih etmeye başladı. Birçok kripto para türü bulunduğu için kripto paralara yatırım yapmak isteyen kişiler haklarında bilgi sahibi olmak için arama motorları üzerinde araştırma yapmakta. Peki, Litecoin nedir ve ne zaman piyasaya sürüldü?

Litecoin nedir ve ne zaman piyasaya çıktı? Litecoin hangi ağı kullanıyor? Litecoin ne işe yarıyor? Sorularının cevabı kripto paralar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen birçok kişi tarafından merak edilmekte. İşte merak edilen haberin detayları…

Litecoin nedir ve kim tarafından piyasaya çıkartıldı?

Litecoin, Charlie Lee tarafından 2011 yılında piyasaya çıkarıldı. Lee, eski bir Google çalışanıydı. Bu kripto paranın çalışma prensibi birebir olarak Bitcoin ile benzerlik göstermektedir. Bitcoin sisteminde bulunan bazı hataların giderilmesi amacıyla ortaya çıkmış ve bu alanda başarılı olmuştur. Dolaşımda 69 Milyon LTC coin arzı, toplamda 84 Milyon coin arzı bulunmaktadır.

Litecoin hangi ağı kullanıyor? Litecoin ne işe yarıyor?

Litecoin, herhangi bir merkeze bağlı olmayan ve açık kodlu blockchain sistemi üzerinde işlem gören bir kripto para değeridir. Litecoin Scrypt algoritması kullanmaktadır. Litecoin blockchain'i, Bitcoin blockchain'in aksine daha hızlı blok oluşturmaktadır. Blok oluşturma hızı Litecoin'e işlemlerin onaylanmasında daha hızlı olmasını sağlamaktadır.

Litecoin madenciliği nasıl yapılır?

Litecoin madenciliği, Bitcoin madenciliğinde kullanılan sadece madencilik işlemleri için özel üretilen ASIC adı verilen cihazlar ile yapılmaktadır. Kişisel bilgisayarlarınızdaki ekran kartı ile de madencilik yapabilirsiniz fakat kar etme oranınız ciddi manada azalacaktır.

Madenci sayısındaki artış ve işlemci kapasite talebindeki artış nedenleri ile Litecoin madenciliği sürekli olarak zorlaşmaktadır.

Litecoin nereden alınıp satılır?

Kripto paraları alabileceğiniz hem yabancı dil kaynaklı hem de Türkçe destekli birçok site ve uygulama bulunmaktadır.

Not: Yukarıdakilar bilgi amaçlı olup yatırım tavsiyesi değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.