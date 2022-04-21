Kripto yatırımcıları 2021'de 160 milyar dolar kâr elde etti
Küresel kripto kârları sadece bir yılda yüzde 400'den fazla artarak toplam 162.7 milyar dolara ulaştı.
2022-04-21 19:58:30
- Kripto analiz platformu Chainalysis, küresel olarak gerçekleşen kripto kârlarının sadece bir yılda yüzde 400'den fazla artarak toplam 162.7 milyar dolara ulaştığını bildirdi.
- Bu rakamlar, 2020'de sadece 32,5 milyar dolar ile sınırlı kalmıştı.
- Şirket, hızlı büyümeyi; dünyadaki bireyler, kuruluşlar ve hükümetler tarafından kripto para birimlerinin artan popülaritesine ve kabulüne bağlıyor.
- Bireysel ülkeler açısından, ABD 46,96 milyar dolar veya 2021'de elde edilen toplam küresel kârın yüzde 28,86'sı ile en büyük kazanan oldu.
- Almanya 5,83 milyar ABD doları (yüzde 3.58) ile üçüncü sırada yer alıyor.
- Türkiye listenin 5. sırasında yer alıyor ve global kripto piyasalarında yerini almaya devam ediyor.
Kripto Paralarda En Çok Kazanan Ülkeler!
YORUMLAR (0)