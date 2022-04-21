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TIMETURK / DİJİTAL PARA / Kripto yatırımcıları 2021'de 160 milyar dolar kâr elde etti

Kripto yatırımcıları 2021'de 160 milyar dolar kâr elde etti

Küresel kripto kârları sadece bir yılda yüzde 400'den fazla artarak toplam 162.7 milyar dolara ulaştı.

2 Saat Önce
2022-04-21 19:58:30
Kripto yatırımcıları 2021'de 160 milyar dolar kâr elde etti
  • Kripto analiz platformu Chainalysis, küresel olarak gerçekleşen kripto kârlarının sadece bir yılda yüzde 400'den fazla artarak toplam 162.7 milyar dolara ulaştığını bildirdi.
  • Bu rakamlar, 2020'de sadece 32,5 milyar dolar ile sınırlı kalmıştı.
  • Şirket, hızlı büyümeyi; dünyadaki bireyler, kuruluşlar ve hükümetler tarafından kripto para birimlerinin artan popülaritesine ve kabulüne bağlıyor.
  • Bireysel ülkeler açısından, ABD 46,96 milyar dolar veya 2021'de elde edilen toplam küresel kârın yüzde 28,86'sı ile en büyük kazanan oldu.
  • Almanya 5,83 milyar ABD doları (yüzde 3.58) ile üçüncü sırada yer alıyor.
  • Türkiye listenin 5. sırasında yer alıyor ve global kripto piyasalarında yerini almaya devam ediyor.

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