Kripto yaptırımları Putin'in işine geliyor

Rusya'ya karşı mevcut yaptırımlar grubunda, ülke ayrıca kripto ticaret merkezlerinden de yasaklanabilir. Cezalar kripto alanına da genişletilmeli mi, yoksa bu sadece Putin'in yıkıcı gidişatını daha da mı teşvik edecek?

Bu sabah Twitter'ı açtığımızda “Rus ekmeği” trend olan Twitter başlıklarından biri olarak karşımıza çıkıyordu. Politik doğruculuk ve popüler hamur işlerini Pazar kahvesiyle birlikte kasaya koymaya hala izin verilip verilmeyeceği sorusu üzerine tartışmalar var. Rusya bölündü ve sadece dünyanın geri kalanıyla değil, aynı zamanda Rusya'nın kendi içinde de Putin'in saldırgan savaşına karşı yapılan Rus protestoları sırasındaki tutuklamalar, Rus askerlerinin neredeyse kaybolmuş gibi Ukrayna'nın etrafında yalpaladığına dair artan haberlerle karşılaşılıyor. Her halükarda, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşla ilgili net farklılıklar görünüyor. Putin, halkını ve saldırganlık savaşını arkasında birleştirmeyi başaramadı.

Kripto yaptırımları: Putin'in bataklığı

Batı, Ukrayna'ya silah, yardım parası ve cesaret verici sözler gönderirken, Rusya yaptırımların ve insanlığın öfkesinin alıcısı konumunda. Tabii ki, insanlar şu anda Ukrayna'ya karşı bu savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek ve daha fazla tırmanmayı önlemek için seçenekler arıyorlar. Kenara çekilip mümkün olduğunca Ukrayna ile dayanışma göstermek istiyorlar.

Kremlin'i felç eden Batı darbesi giderek derinleşiyor. Kredi kartı devleri Visa ve Mastercard, SWIFT ağından dışlanmanın yanı sıra Rusya'ya da veda etti. Google Pay ve Apple Pay' da Rusya işlemleri için faaliyetlerini askıya aldı.

Ancak Ukrayna Dijital Bakanı Mykhailo Fedorov bir taleple bir adım daha ileri gidiyor. Klasik finansal araçların yanı sıra Rusya'nın Binance ve Kraken gibi borsalardaki kripto hesapları da bloke edilecek. Bu, Kremlin'i izole etmek için yeni bir adam olsa da, kriptonun klasik yaptırımlardan kaçmak için kullanıldığına dair yaygın varsayım ağır basmış olabilir. Bitcoin fiyatı sebepsiz yere fırlamadığı birçok yatırımcı tarafından dikkate alınmalı...

Rusya'da aktif olan kripto borsaları, genel olarak benzer şekillerde yanıt verdi. Binance, Kraken ve Co., yaptırımlarla ilişkili adreslerin engellenmesine evet diyor. Ancak Rus halkının kitlesel ablukasını reddediyorlar. Bu iyi bir şey çünkü; tüm nüfusu genel şüphe altına sokmak sadece Putin'in işine yarar.

Rublenin düşmesiyle birlikte, Bitcoin gibi kripto para birimleri, birçok Rus için tasarruflarının değerini korumak için son çareyi temsil ediyor. Bu nedenle Rus hesaplarının kripto piyasasından tamamen dışlanması Putin'in işine gelebilir, Putin'in diktatörlüğünden kurtulmak isteyen Rus vatandaşlarının bağımsızlığı Kremlin'in bataklığında kaybolmuş durumda. Megaloman bir başkanın yıkıcı politikalarına bağımlılık artmaya devam ediyor.

Kripto para borsaları dengeyi sağlıyor!

Sonuçta burada belli bir denge gerekiyor. Muhtemelen en kolay yol, kripto borsalarındaki tüm Rus adreslerini dondurmak olacaktır. Ancak bu, çok karmaşık bir durumda siyah beyaz düşünmeye sevk ediyor. Bu durumda kripto para pazarının hacim kaybına yol açacağı ve global açıdan tüm yatırımcılara zarar vereceği düşünüldüğü takdirde pekte olası bir yöntem değil.

Putin'i kontrol altına almak için bütünsel bir yaklaşıma ihtiyaç var. Kripto sektörünün burada özel bir statüsü olmamalı. Bununla birlikte, klasik finansal araçların bloke edilmesiyle birlikte kripto yaptırımları, masum Rusların mahvolması anlamına gelebili. Bu da Rus halkını düpedüz iflas ettirmek demek oluyor.

Bitcoin rüzgarda dalgalanan bir bayrak değil, insani bir sabit politik bir gündemi olmayan tarafsız bir teknolojidir. Dijital para birimi, insan yapımı sınırlar ne olursa olsun Ukrayna ve Rusya'nın masum vatandaşları için tüm dünya nüfusu için finansal kendi kaderini tayin etme sözü veriyor.

Ana kripto para birimi Bitcoin'in dışında en çok göze çarpan altcoinlerin başında Rune, yaklaşık yüzde 30 değer kazanıyor. Hız kesmeden tüm zamanların en yüksek seviyesine kadar yükselmeyi hedefleyen Rune (Thorchain) son 24 saat içerisinde yüzde 37 değer kazanıyor.

THORChain (RUNE), yeni işlem gününe neredeyse yüzde 37'luk bir fiyat artışıyla başlıyor. Haftalık bazda, RUNE fiyatı neredeyse yüzde 60'lık bir artış gösterdi. Analizin yapıldığı saatlerde, Rune coin yaklaşık 1,7 milyar dolarlık bir piyasa değeri ile 5,35 dolardan işlem görüyor.





Kripto Para Analisti/Cem Arslan

İçerik yatırım tavsiyesi değildir.