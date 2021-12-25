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TIMETURK / DİJİTAL PARA / Kripto varlık platformlarına yönelik ilk ceza kesildi

Kripto varlık platformlarına yönelik ilk ceza kesildi

BN Teknoloji şirketine (Binance) MASAK tarafından yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesildi.

58 Dakika Önce
2021-12-25 14:19:24
Kripto varlık platformlarına yönelik ilk ceza kesildi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin Binance'e en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, bu alanda kesilen "ilk cezai müeyyide" olma özelliğini taşıyor.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 1 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili yönetmelikle MASAK yükümlüleri arasına eklenmişti.

Bu kapsamda MASAK, internet sitesinden kripto hizmet sağlayıcılara ilişkin rehber yayımlamıştı.

Buna göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tabi oldukları yükümlülükler, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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