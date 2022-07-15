Kripto şirketi battı, binlerce yatırımcı ortada kaldı!

Celsius Network battığını duyurdu ve iflas mektubunu gönderdi. Binlerce yatırımcı ise hala para çekememekten şikayet ediyor.

Kripto para dünyasındaki çöküş beklenenden uzun sürünce, bazı şirketler de iflas bayrağını çekmeye başladı. Kripto para kredi şirketi Celsius, yaklaşık bir ay önce para çekme işlemlerini beklemeye almıştı. Şimdi ise şirketin iflas başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Celsius, para çekmeye izin vermeden iflasını duyurdu

Kripto para sektörü yeniden toparlanana kadar işlem yapılamayacağını söyleyen kripto para kredi şirketi Celsius, resmi olarak iflas bayrağını çekti. Yatırımcıların en iyi şekilde faydalanacağı, kapsamlı bir yeniden yapılanma işlemine başlayacaklarını söyledi.

Şirketin web sitesinde paylaşılan bir blog yazısında, kullanıcıların para çekme işlemlerinin hala askıda tutulacağı bilgisi verildi. Para çekme başta olmak üzere askıya alınan diğer işlemler için henüz bir tarih paylaşılmadı. Ancak kripto para endüstrisinin başarısı için çalışacaklarına vurgu yapıldı.

Celsius yetkilileri, platformun faaliyetlerini yürütecek yeni bir yapılanma üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Para çekme, dönüştürme ve transferlerin tüm müşteriler için duraklatıldığını hatırlatan kredi şirketi, “zor ama gerekli bir karar” aldıklarını söyledi.

ABD'nin düzenleyici kurumu SEC'e gönderilen iflas başvurusunda, 100 binden fazla müşteriye 1 ila 10 milyar dolar arasında para ödeneceği belirtildi. Şu anda müşterilerin para çekmesine izin verilmeyeceğinin altı çizildi. Ayrıca şirketin mevcut kredilerinin hizmet vermeye devam edeceğine, ancak yeni kredi vermeye açık olmayacağı dile getirildi.

Celsius nedir diye merak ediyor olabilirsiniz. Celsius ağının kabaca kripto paralar için banka hizmeti gördüğünü söyleyebiliriz. Kullanıcılara kripto para birimlerini kullanarak para çekme, yatırma, transfer veya stake yapma (kripto para dondurma) imkanı sunuyordu.

Celsius'un bazı ortaklarına borcunu ödediği, ancak kendi çalışanlarına ödeme yapmadığı iddia edildi. Şirketin para çekme işlemlerine ne zaman izin vereceği şimdilik belirsiz olsa da, kripto para piyasasına olan güveni sarsmış durumda.

Kaynak: shiftdelete.net .