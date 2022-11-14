Kripto piyasasında zincirleme çöküş!

Kripto piyasası, FTX borsasının çöküşünün ardından alt üst oldu

Tüm tokenlerin toplam piyasa değeri, bir yıl önce belirlenen rekor zirveden %70'in üzerinde düştü.

Kripto para borsası FTX'in çöküşü, yatırımcıların bir zamanlar son derece umut verici görünen piyasada tüm kripto varlıklarının değerini düşürdü.

Cumadan pazara, tüm tokenlerin toplam piyasa değeri %3 düşerek 856 milyar dolardan 831 milyar dolara düştü. CoinMarketCap'e göre Kasım ayından bu yana değerleri 1 trilyon doların biraz üzerindeyken %18 düştü.

Bu arada, web sitesi CoinGecko tarafından izlenen veriler, küresel kripto varlıklarının değerinin bir yıl önce kaydedilen 3 trilyon doların biraz altındaki rekor zirvesinden %70'in üzerinde düştüğünü gösteriyor.

BİTCOİN VE ETHER'DEKİ DÜŞÜŞ

Bellwether Bitcoin'in fiyatı Pazar gününe kadar yedi gün içinde %22 düşerek Haziran ortasından bu yana en kötü haftalık performansı olurken, piyasa değeri 305 milyar dolara düştü. En iyi kripto bir yıl içinde değerinin dörtte üçünü kaybetti.

Aynı zamanda, Ether %24 düşerek piyasa değeri 144 milyar dolara düştü. Solana, son yedi günde %60'ın üzerinde düşüşle en çok kaybeden oldu. Dogecoin aynı dönemde %30 düştü.

FTX borsasının iflası, mücadele eden kripto para piyasasına son darbe oldu. ABD Merkez Bankası'nın sıkılaştırma politikası, yatırımcıların yaklaşan bir durgunluk korkusuna yol açması ve bu da finansal varlıklara için güvenli liman talebin artmasıyla, dijital paraların fiyatı Haziran ayında keskin bir şekilde düşmeye başladı.

Russian Today .