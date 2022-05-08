Kripto piyasasında 'ayakkabı' trendi!

Kripto para piyasasındaki bu gelişmelerin yanı sıra, son günlerde ayakkabı NFT’lerine bağlı uygulamalar yoğun ilgi görüyor.

Kripto para piyasasında aşağı yönlü hareket devam ediyor. Geçtiğimiz Nisan ayında yüzde 17'ye yakın değer kaybeden Bitcoin, bu ay da negatif seyrediyor.

Son aylarda teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq ile korelasyonu yükselen Bitcoin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına başlayıp parasal genişlemede frene basacak olması, Rusya-Ukrayna savaşı gibi faktörlerle düşüşe geçti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın halen yumuşak bir inişin mümkün olduğu belirtmesi ve haziran ayı için 75 baz puanlık artırım ihtimalini masadan kaldırması Bitcoin'e çok kısa nefes aldırdı. Powell'ın açıklamalarıyla Bitcoin, 40 bin dolar sınırına dayandı ama bu seviyeyi geçemedi. Ardından Naqdaq'ta yaşanan sert düşüş kripto paralara da yansıdı ve Bitcoin hızla 36 bin doların altına indi.

Özellikle kripto paralarla son 1 yıl içerisinde tanışanlar umduklarını bulamazken, Bitcoin'de yaşanan ‘testere' trendi alt coinlerde çok daha büyük dalgalanmalara neden oldu.

Bu seviyelere dikkat!

Teknik anlamda Bitcoin/dolar paritesi 37 bin dolar desteğinin de altına sarkması son derece olumsuz. Özellikle haftalık kapanışın bu seviyenin altında olmaması lazım. Bu gerçekleşmezse aşağı yönlü riskin devamı beklenebilir.

Dünya'dan Ufuk Korcan'ın haberinde, 35 bin 500 dolar seviyesi ile 33 bin – 34 bin dolar bandı son derece kritik destek bölgeleri olarak belirtiliyor.

Özellikle 33 bin-34 bin dolar destek bandı son derece önemli. Zira olası geri çekilmelerde paritenin bu bölgeye gerilemesi durumunda tepki hareketi gelmesi gerekiyor. Aksi taktirde 30 bin dolarlı seviyelerin altının da görülme riski artacak. Parite üzerinde az da olsa bir rahatlamadan bahsedebilmemiz için ise 37 bin dolar seviyesinin üzerinde haftalık kapanış görülmesi şart. Ancak asıl rahatlamanın 43 bin dolar seviyesinin üzerine çıkılmasıyla alınacağı unutulmamalı.

Ayakkabı NFT'lerine yoğun ilgi

Kripto para piyasasındaki bu gelişmelerin yanı sıra, son günlerde ayakkabı NFT'lerine bağlı uygulamalar yoğun ilgi görüyor.

Korcan sistemi şöyle anlatıyor: Projenin uygulamasını telefona indiriyorsunuz. Aldığınız NTF ayakkabı size günlük koşma/yürüme görevi veriyor. Bu görev ayakkabının seviyesine göre değişiyor. Görevi gerçekleştirince karşılığında token alıyorsunuz. Örneğin 5. seviye bir ayakkabıdan günde 6 token alıyorsunuz. Bu tokeni paraya çevirebildiğiniz gibi seviye de yükseltebiliyorsunuz. Enerji ayakkabının seviyesine göre 7-8 saatte dolabiliyor, sonra o enerjiyi yürüyerek/koşarak boşaltıyorsunuz. Seviye arttıkça daha sık enerji doluyor ve daha çok mesafe kat ediyorsunuz. Burada şunu belirteyim, koşu bandını görevi yerine getirmekte kullanamıyorsunuz, dışarıda yürümeniz gerekiyor.

Kaynak: finansgundem.com.tr