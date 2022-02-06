Kripto piyasası yükselişe geçti; bu altcoinlerin geri dönüşü dikkat çekiyor

SHIB, Cardano ve Terra (LUNA) gibi altcoinlerin çoğu, Bitcoin 41.000 doları geçmesinin ardından değer kazanıyor.

Altcoinler piyasanın toparlanmasıyla yükselişe geçti. Shiba ınu, Cardano ve Terra Luna, altcoin piyasasında toparlanma ile toparlandı. Elde edilen veriler ışığında; SHIB, Cardano ve Terra (LUNA) gibi altcoinlerin çoğu, Bitcoin 41.000 doları geçmesinin ardından değer kazanıyor. Bu varlık kategorisinin daha büyük bir kısmı, çoğu tokenin son yedi günde önemli ölçüde artmasıyla, önceki hafta yapılan kayıpları telafi etmeye devam etti. Zincir üstü analitik firması Santiment, son tweetinde şunları bildirdi:

Shiba Inu, 3 Şubat'tan bu yana 0,000020 dolar civarında yer alan en düşük seviyelerden yükseldi. Verilerine göre, yazım sırasında SHIB, son 24 saatte %9,70 artışla 0,000023 dolardan işlem görüyor. Son 24 saat içinde Shibburn, toplam 17.081,193 SHIB tokeni yakıldığını ve 10 işlem olduğunu bildirdi. Şimdiye kadar, bir katrilyonluk ilk arzdan toplam 410.302.031.022.757 meme token yakımı gerçekleşti.

Cardano (ADA) fiyatı da son 24 saat içerisinde yükselişe geçti %8,51 artışla 1,16 dolardan işlem görüyor. Altcoin sahiplerinin yani büyük 1-10 milyon ADA'ya sahip adreslerin sahip olduğu bakiyenin Ocak ayında %40.65 arttığını bildirilmişti. Bu adreslerin şu anda 33.57 milyar ADA olan dolaşımdaki arzın %24,87'sini toplu olarak elinde tuttuğunu belirtiyor.

Terra (LUNA), 31 Ocak'ta 43,49 dolara geriledi ve toparlanmaya başladı. Son 24 saatte %10,86 artışla 56,81 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin 41.000 doların üzerinde toparlandı

Bitcoin (BTC) ve altcoinler, birkaç gün önceki kayıpları tersine çevirerek toplandı. Altcoinler, Ethereum 3.000 dolara yakın yükselirken daha iyi performans gösterdi. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) gibi çeşitli göstergeler, son haftalarda kripto pazarında olumsuz uç noktalar öngördü. Bununla birlikte, bazı analistler, Bitcoin'in 2021 yılındaki hareketine benzer olarak geri dönüşe başlayacağına inanıyor. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi şu anda “korku” içinde, dünün aşırı korkusunda bir gelişme.

Kaynak: kriptoparahaber.com .