Kripto paraya yeni düzenleme! Devlet garantisi geliyor

Kripto paraya iki ayaklı yasal çerçeve oluşturmaya hazırlanan AK Parti ilk ayakta yerel borsaları denetlenebilir hale getirecek ve kullanıcıya devlet güvencesi verecek. 2. ayakta ise finansal zemin hazırlanacak. Ek vergi de olmayacak.

Kripto para yasası ile ilgili çalışmalarını sürdüren AK Parti kurmayları, dünya örneklerini de mercek altına aldı. İngiltere, Japonya ve ABD'nin kripto para alanındaki yasal düzenlemeleri hayata geçirdiğini belirten parti kaynakları, Çin'in ise kendi alternatifini oluşturmak için kendi kripto piyasasını kurmaya çalıştığına işaret etti.

Hazırlıkları süren çalışma kapsamında kripto borsalarında işlem yapan kişiler için bir güvence oluşturmanın "birinci öncelik" olarak belirlendiğini kaydeden kaynaklar, "Burada herhangi bir yasak söz konusu olmayacak. Pandemi öncesi kripto para piyasasının büyüklüğü 400 milyon dolar iken şu anda 2 trilyonu aşmış durumda ve Türkiye işlem hacminde dünyada 5. sırada. Artık insanlar aracı kurumlarla uğraşmak istemiyor, bütün işlemlerini bu yolla yapmak istiyorlar. O nedenle en hızlı şekilde bu düzenlemeyi hayata geçirmemiz lazım. Kripto para, Türkiye'yi dünyada çok farklı ve iddialı bir konuma taşıyacak" değerlendirmesini yapıyor.

UYGUN FİNANS ZEMİN

Kripto paraya iki ayaklı yasal çerçeve oluşturulacağını belirten AK Parti kaynakları, "Bu iki ayağın ilki, yerel borsaların şeffaf, güvenli ve denetlenebilir hale getirilmesi ve orada işlem yapan kullanıcıların devlet tarafından korunması; ikincisi ise bu işlemlerin niteliğine uygun finans zemininin hazırlanması olacak" bilgisini verdi.

‘ÖZEL VERGİLENDİRME OLMAYACAK'

Kripto paranın vergilendirilmesine ilişkin ise kaynaklar, “'Devlet % 40 vergi getirecekmiş' gibi iddialar, yatırımcıyı tedirgin etmeye yönelik söylemler. Özel olarak vergi yok. Ama ortada bir işlem hacmi varsa diğer işlemler nasıl vergilendiriliyorsa bunda da durum aynı olacak” dedi.

Kaynak: milliyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.