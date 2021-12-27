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TIMETURK / DİJİTAL PARA / Kripto paraya düzenleme

Kripto paraya düzenleme

AK Parti, kripto para düzenlemesi için harekete geçti.

2 Saat Önce
2021-12-27 20:19:59
Kripto paraya düzenleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sosyal medyada piyasa yorumları, yazılar paylaşan kripto para uzmanları ile çarşamba günü Meclis'te biraraya gelecek. Türk Telekom

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü kripto para düzenlemesinin kısa süre içerisinde Meclis'e gönderileceğini açıklamıştı.

Bu açıklama sonrasında AK Parti'den bir adım daha geldi. Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sosyal medyada kripto para üzerine yazılar yazan uzmanlarla biraraya gelecek.

Görüşmede hazırlanan taslak üzerinde uzmanların görüşleri ve önerileri alınacak.

Yapılacak çalışmalar sonrasında son şekli verilecek düzenleme Meclis'e sunulacak.

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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