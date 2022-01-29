Facebook tarafından desteklenen ve kripto para yatırımcılarının büyük umutlar bağladığı bir proje, yakın zamanda sonlanmış olacak.

Kripto paralarda ilk önemli fire! Kripto paralar artık günümüzün kabul edilmiş birer gerçeği. Başlarda insanların şüpheyle yaklaştığı ancak özellikle pandemi sonrası milyonlarca insanın zengin olma umudu olarak gördüğü bu piyasa, şimdilerde 7'den 70'e herkes tarafından bir şekilde bilinir hale gelmeyi başardı.

Bununla birlikte, bu sektörün öncülerinden biri olan “Libra” projesi, zamanlama hatasının kurbanı olmuşa benziyor. Facebook tarafından desteklenerek başlatılan Libra projesi,şimdilerde binlercesi olduğu gibi kripto para projelerinden biriydi.

Daha sonra Diem ismini alan bu proje, bir türlü kendinden beklenen atılımı gösteremedi. Her ne kadar bu projenin arkasındaki isim Facebook gibi bir dünya devi olsa da, projenin çok erken tarihlerde hayata geçmiş olması, insanların henüz kripto parayı bilmedikleri ve ondan korktukları bir döneme tekabül etmesine neden oldu.

Kripto paralarda ilk önemli fire!

Facebook ve diğer büyük yatırımcıların da temel stratejilerde hata yapması, dünyanın en çok tercih edilen kripto paralarından biri olma hedefinde olan Diem'i, şimdilerde sessiz bir vedaya sürüklemiş gibi görünüyor.

Facebook'a yakın kaynaklardan gelen haberlere göre, teknoloji devi şu sıralar Diem'invarlıklarını satarak yatırımcıların sermayelerini geri ödemenin peşindeymiş. Bu nedenle bir süredir bankalarla sıkı bir dirsek teması içerisinde olan şirket, aynı zamanda Diem projesi içerisinde yer alan üst düzey mühendisler için de bünyesinde yeni bir alan arayışına girmiş.

Kaynak: donanimgunlugu.com .