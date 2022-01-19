Kripto para borsasında ‘balina‘ terimi, büyük miktarda belirli bir kripto para birimine sahip olan kişi ya da kuruluşları tanımlamak için kullanılıyor.

Kripto paranın popüler olmasıyla birlikte pek çok terim de ortaya çıkıyor. Kripto paraların bir yükselip bir düşmesine neden olan pek çok şey bulunuyor. Borsalarda meydana gelen çalkantılar ve ülkelerin enflasyon açıklamaları, kripto paralarda da dalgalanmalara neden oluyor.

Bu sebeplerin başında kripto para balinaları denilen kurum ve kişiler geliyor. Sıkça sorulan ve fazlasıyla merak edilen kripto para balina ne demek sorusu da yatırım yapan ya da yapmayı düşünen kişilerin bir göstergesi olarak yer alıyor.

Kripto paralarda ‘balina' ne demek?

Kripto para borsasında ‘balina‘ terimi, büyük miktarda belirli bir kripto para birimine sahip olan kişi ya da kuruluşları tanımlamak için kullanılıyor. Bu kişi ya da kurumlar, ellerinde büyük miktarda madeni para bulundukça, belirli kripto para biriminin değerlenmesini manipüle edecek kadar değerli hale gelirler.

Balina hareketi, işlemin boyutuna, kaynağına ve hedefine bağlı olarak bir kripto para biriminin fiyatı üzerinde önemli etkiye bir sinyaldir. Özellikle son zamanlardaki dalgalanmalar göz önüne alındığında balinalar, daha fazla ilgi görüyor.

Kripto para balinaları kimler oluyor?

Balinalar, bir kişi olduğu gibi yatırım kuruluşları ve fonları da olabiliyor. Balinaların en önemli etkisi parayı anında elinden çıkarıp kripto parayı düşürebilmesi. Her kripto paranın hacmine göre değişen kripto para balinaları, Bitcoin'in sınırlı madenciliğe sahip olması nedeniyle borsayı manipüle etme yoluna da sahip oluyor.

Kripto para balinaları için en iyi örnek, Amerikalıların yüzde 15'i kripto borsasında bulunmasına rağmen dünyada sadece 100 kişi Bitcoin'in parasını isteğine göre değiştirebiliyor. Bazı Bitcoin baliaları şu şekilde:

Satoshi Nakamato

Tim Draper

Barry Silbert

Kripto para balinaları nasıl ticaret yapıyor?

Bitcoin balinaları ilk başlarda likiditesi en çok olan Bitcoin borsalarına işlem görüyordu. Ancak dijital varlık dünyasının ilerlemesiyle birlikte OTC brokerleri, anonimliği korumak ve daha fazla likiditeye ulaşmak için büyük Bitcoin yatırımcılarına hizmet vermeye başladı.

OTC brokerleri bazı durumlarda, alım satımı kapatmak ve büyük alım satım işleminin piyasa üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla farklı borsalarda likidite sağlıyor.

Kaynak: shiftdelete.net .