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TIMETURK / DİJİTAL PARA / Kripto paradan en fazla 'kazanan' ülkeler açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Kripto paradan en fazla 'kazanan' ülkeler açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Blok zincir analiz şirketi Chainalysis, 2021 yılında kripto paralardan en fazla kâr eden ülkeleri açıkladı. Türkiye, 5 ülke hariç tüm ülkeleri ardında bıraktı.

3 Saat Önce
2022-04-22 12:25:01
Kripto paradan en fazla 'kazanan' ülkeler açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Kripto paraların son iki yıldaki muhteşem yükselişi, piyasaya milyonlarca yeni yatırımcı getirdi. Bu yatırımcıların büyük bir bölümü de Türk yatırımcılardan oluşuyordu. Özellikle Türk Lirası'nın değer kaybıyla parasını korumak isteyen yatırımcılar, aynı zamanda kâr elde etme amacıyla kripto para piyasalarına akın etmişti.

Peki, kripto para piyasasının rekorlar kırdığı 2021 yılında yatırımcıları en fazla kâr eden ülkeler hangileriydi? İşte bu sorunun cevabı, blok zincir analiz şirketi Chainalysis tarafından verildi. 2021 yılına dair çalışma yapan Chainalysis, en fazla kâr elde eden ülkeleri ortaya koydu. Türkiye, üst sıralarda yer aldı.

Türkiye, listenin başlarında

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Chainalysis verilerine göre 2021 yılında en fazla kâr gerçekleştiren yapan ülke 47 milyar dolar ile Amerika Birleşik Devletleri oldu. ABD'yi takip eden isim 8,1 milyar dolarla Birleşik Krallık olurken, ilk beşi 5,58 milyar dolar ile Almanya, 5,5 milyar dolar ile Japonya ve 5 milyar dolar ile Çin tamamladı.

Listenin altıncı sırasındaysa Türkiye yer aldı. Verilere göre Türk yatırımcılar, 2021 yılında yatırımlarından elde ettikleri gelirin toplam 4,5 milyar dolarlık kısmını realize etti. Türkiye'yi takip eden isimse 4,2 milyar dolar ile Rusya oldu. Kripto para yatırımcılarının elde ettiği toplam elde edilen kâr ise 162,7 milyar doları buldu.

Kaynak: webtekno.com .

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