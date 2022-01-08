Kripto parada yasal çalışma sürüyor; Düzenlemede neler var?

Kripto para piyasalarına yönelik yasal düzenleme için çalışma sürüyor. Çalışmanın iki hedefi var. İlki, kripto para işlem platformlarını, güvenli, şeffaf ve denetlenebilir hale getirmek. İkincisi ise yatırımcıları korunmak.

AK Parti, kripto para piyasasına yasal zemin hazırlamak için yürüttüğü çalışmaları hızlandırdı. 5 milyonun üzerinde kişinin kripto para yatırımcısı olduğu tahmin edilen Türkiye'de, bu zeminin kaybolmaması için düzenlemenin bir an önce çıkması amaçlanıyor. Düzenleme ile, kripto para işlemi yürüten yerel borsaların denetlenebilir ve şeffaf hale getirilmesi ile borsalara sermaye şartı konması planlanıyor.

AK Parti kurmayları, "Piyasa nasıl kurulur onun arayışı içindeyiz. Sahtekarlığın yaşanmaması için yerel borsaların şeffaf hale getirilmesi lazım, bu noktada borsa kuranlara sermaye şartı gelebilir" bilgisini verdi.

Çalışma kapsamında kripto para kazançlarının vergilendirilmesi yönelik, dünyadaki örnekler de inceleniyor.

ABD kripto para sahiplerinden gelir vergisi alıyor. Almanya 600 eurodan düşük değerler için vergi almıyor. Türkiye'de ise stopaj alınması üzerinde duruluyor.

Kripto paranın emtia olarak kabul edilmesi durumunda sürekli alım satım yapanların mükellef olması gündeme gelebilecek. Ancak yatırımcılardan yüzde 40 vergi alınacağı yönünde haberlerin dezenformasyon olduğu ve gerçeği yansıtmadığı ifade ediliyor.

Ocak ayı sonunda netleşecek

Türkiye'de 5 milyonun üzerinde kripto para yatırımcısı olduğu tahmin ediliyor. Kripto para işlem hacminin 2 trilyon dolara çıktığına vurgu yapan AK Parti kurmayları, dünyada en çok işlem yapılan 5. ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekti. Kurmaylar, bu zeminin kaybolmaması gerektiğini ifade ediyor.

Teklifin ocak ayına sonuna kadar netleşmesi ve Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.