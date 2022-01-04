Kripto parada yakım nedir? Fan Token Yakımları nasıl gerçekleşiyor? Coin yakımı nedir? Hangi takımların tokeni var?

Kripto paralarda yakım işlemi nedir? Kripto paralarda yakım işlemi nasıl uygulanıyor? Hangi takımların tokeni var?

Türkiye'nin en geniş ürün yelpazesine sahip Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen'de listelenen Adana Demirspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Çaykur Rizespor, Diyarbekirspor, Erzurumspor, Giresunspor, Hatayspor, Kayserispor, Sakaryaspor, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Tuzlaspor, Vanspor ve Yeni Malatyaspor'un taraftar token yakımları, Türkiye'nin yeni nesil dijital cüzdanı EXENPAY tarafından gerçekleştirildi.

Atılan gol sayılarına göre yakılan tokenler

Atılan gol sayısına göre yakılan token adedi şöyle

Adana Demirspor'a ait 65.000 adet DEMIR Token yakıldı.

Antalyaspor'a ait 7.770 adet AKREP Token yakıldı.

Balıkesirspor'a ait 6.000 ait BLK S Token yakıldı.

Çaykur Rizespor'a ait 2.650 adet RIZE Token yakıldı.

Diyarbekirspor'a ait 25.452 adet DIYAR Token yakıldı.

Erzurumspor'a ait 35.000 adet ERZ Token yakıldı.

Giresunspor'a ait 3.080 adet GRS Token yakıldı.

Hatayspor'a ait 620 adet HATAY Token yakıldı.

Kayserispor'a ait 64.600 KYSR Token yakıldı.

Sakaryaspor'a ait 90.882 SKRY Token yakıldı.

Sivasspor'a ait 7.540 adet SIV Token yakıldı.

Şanlıurfaspor'a ait 1.890 URFA Token yakıldı.

Tuzlaspor'a ait 210 TUZLA Token yakıldı.

Vanspor'a ait 2.600 VAN Token yakıldı.

Yeni Malatyaspor'a ait 1.760 YMS Token yakıldı.

Kripto parada yakım nedir?

Kripto para yakım işlemi, kripto para ekosisteminde yaygın olarak gerçekleştirilen bir işlem. Bu işlem, belirli miktardaki kripto parayı dolaşımdan kalıcı bir şekilde çıkarmak ve dolaşımdaki toplam arzı düşürmek amacıyla yapılmakta. Bu işlem ile dolaşımdaki token miktarı azaltılarak deflasyonist bir anlayış benimsenir. Dolaşımdaki token miktarı azaldıkça mevcut token değerinin teorik olarak uzun vadede artması beklenmektedir.

Fan Token Yakımları nasıl gerçekleşmektedir?

Fan Token yakımları, kulüplerin mücadele ettikleri lig içerisinde attıkları gol miktarına göre gerçekleştirilmektedir. İzahnamelerinde belirtilen gol başına geçerli olan token miktarı, Türk Lirası ile piyasa üzerinden satın alınarak yakılmaktadır.

Coin yakımı nedir?

Coin yakımı, kripto paraları dolaşımdan kalıcı olarak kaldırarak toplam arzı azaltma sürecidir

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.