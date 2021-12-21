Kripto parada flaş gelişme! kritik eşik aşıldı

Kripto para piyasasında flaş gelişme! Kritik eşiği aştı, psikolojik sınıra bir adım daha yaklaştı. Kripto paraların lideri Bitcoin beklenen seviyeyi yakaladı. Altcoinlerin lideri Ethereum’daki yükseliş de devam ediyor.

Son günlerde gösterdiği fiyat hareketiyle 45 bin dolar ile 49 bin dolar seviyeleri arasında sıkışan Bitcoin'de kararsız seyir hakimiyetini sürdürüyor.

Aralık ayının ilk haftasında gerçekleşen büyük çöküşün ardından Bitcoin'de trend bir türlü sağlanamıyor. Piyasada genel olarak korku eğilimi hakimiyetini sürdürürken bu durum fiyat seviyelerine yansıyor.

Bugün itibarıyla piyasada alımların arttığı gözlenirken, Bitcoin fiyatı yeniden 49 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Şu dakikalarda Bitcoin yüzde 4.58 oranında primle 49 bin 55 dolar seviyesinden işlem görüyor.

50 BİN DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Öte yandan analistler Bitcoin'de alımların hızlanabilmesi için 50 bin dolar direnç seviyesinin önemine değiniyor. Lider coin 50 bin doların üzerinde kalıcılık sağlayabilirse bu durumda piyasada yukarı yönlü trend görülebilir.

45 bin dolar seviyesinin altına sarkarsa bu durumda Bitcoin'de satışlar derinleşebilir. Analistler fiyatın 42 bin dolar seviyesine gelmesi durumunda ayı piyasasının başlayabileceğini ifade ediyor.

ETHEREUM KRİTİK EŞİĞİ AŞTI

Altcoinlerin lideri Ethereum bugün yüzde 1.93 oranında primle 4 bin 20 dolar seviyesinde hareket ediyor. Son günlerde defalarca 4 bin dolar direncini kıran Ethereum, bir türlü bu seviye üzerinde kalıcılığı sağlayamıyor.

Ethereum'da yükselişlerin devam edebilmesi için 4 bin dolar seviyesi üzerinde günlük kapanışın gerçekleşmesi gerekiyor.

POZİTİF SEYİR

Kripto paraların toplam sermaye değeri bugün yüzde 3.43 oranında primle 2.26 trilyon dolar seviyesinde hareket ediyor. Bitcoin'in sermaye değeri 927 milyar dolar ile piyasanın yüzde 30'dan fazlasını oluşturuyor.

Vatan

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.