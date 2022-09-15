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Kripto para piyasasında son durum

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 15 Eylül 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

12 Saat Önce
2022-09-15 13:42:33
Kripto para piyasasında son durum

Kripto para piyasalarındaki çekilme devam ediyor. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

ABD enflasyon verileriyle düşmeye başlayan kripto para piyasalarındaki değer kaybı sürüyor. Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte binde 3 değer kaybederek 1.03 trilyon doları gördü.

Saat 12.00 itibariyle Bitcoin ise yüzde 1.3 düştü. BTC'nin fiyatı 20 bin 97 dolar seviyesine geriledi. BTC yeniden 20 bin doların altına gerileme tehlikesi yaşıyor.

Ethereum ise bindelik düzeyde de olsa yükseldi. ETH binde 2 değer kazanarak bin 603 dolar seviyelerine geldi.

Ripple ve Dogecoin'deki değişiklik de bindelik düzeyde oldu. XRP'nin fiyatı binde 6 çıkarak 33.9 cent olurken DOGE binde 1 düşerek 6 centte kaldı.

NTV

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