Kripto Para Uzmanı Cihan Kasal, kripto para borsasının bilinmeyenlerini SuperHaber YouTube kanalında anlattı.. Kasal, 'Bugün kripto para piyasası, Forex, borsa yeni iş modeli olabilir ama doğru şekilde giriş yapılmaz ise büyük felaket kayıplara yol açabilir' uyarısında buundu.

Kripto Para Uzmanı Cihan Kasal, SuperHaber muhabiri Mevlüt Yüksel ile gerçekleştirdiği yayında, kripto para dünyasının bilinmeyenlerini masaya yatırdı. Önümüzdeki dönemde kağıt ve demir paraların tamamen ortadan kalkacağını belirten Kasal, yerini dijital paraların alacağını aktardı. "Borsa, hisse senedi, Forex, E-Ticaret, internet üzerinden alım ve satım dünyanın hızlı şekilde değiştiğinin bir numaralı kanıtıdır" sözleriyle Kasal, dijital dünyanın yankılarını vurguladı.

Kripto para piyasasının geleneksel iş ortamını ortadan kaldıracağının altını çizen Kasal, "Bugün kripto para piyasası, Forex, borsa yeni iş modeli olabilir ama doğru şekilde giriş yapılmaz ise büyük felaket kayıplara yol açabilir. Bilinçsizce alınan bir adet coinin çıkardığı fatura çok kötü olur." ifadeleriyle yeni iş modellerini açıkladı.

"Sabırsızlık ve hırs yaparsan, yakınını dinlersen, tepeden alım yaparsan ve yükseliş yapınca tepeden dahil olursan kaybedersin" sözleriyle Kasal, Kripto para piyasasında para kaybetmenin 4 kritik sebebi olduğuna dikkat çekti.

İlk kez kripto para piyasasına girecek yatırımcılar çok kritik uyarılarda bulunan Cihan Kasal, "Parayı mutlaka dörde bölmeliler. Birinci bölüm alım, ikinci ve üçüncü bölüm kademe açma, dördüncü bölümde ise belli bir miktar para sürekli elinizin altında kalmalı" şeklinde konuştu.

Cihan Kasal'ın açıklamaları şu şekilde;

"KAĞIT PARALARIN ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ORTADAN KALKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Dünya değişiyor, teknolojik zemin üzerine oturuyoruz. Bugün öyle bir noktaya geliyoruz ki teknolojiye yetişemez bir haldeyiz. Paralardaki teknolojik değişikliği önümüzdeki süreçte çok daha hızlı büyümeyi planlıyoruz. Kredi kartları, mobil bankacılığın hayatımıza girmesiyle birlikte kartların ortadan kaldırılıp kare kodlarla para çekme, yatırma döneminin başlamasının hepsi teknolojik bir zeminde bazı şeylerin değiştiğinin kanıtıdır. Para da bu değişime uğrayan ilk unsurlardan biri. Paralarımız bir telefonun içine hapsedildi. Paranın telefona taşınması dijital para alanındaki olayı basit şekilde ortaya koyuyor. Dijital paralar aslında bir deneme. Çok daha yenilikçi bir teknolojinin insanlar üzerindeki etkilerini görüp, ileriye dönük çalışmaların temeli atılıyor. Ben kağıt paraların önümüzdeki dönemde tamamıyla ortadan kalkacağını düşünüyorum. Her şey telefonun içinde, direk kartı pos cihazına okutup geçiyoruz artık. Her şey telefonun içine yerleştirilmiş durumda. Kripto paralarda da aynı durumlar gerçekleşecek. Önümüzdeki dönemde çok daha muazzam değişimler olacak. Pandemi sürecinde elden ele paranın hastalık taşıma olayından ötürü kripto ve dijital paralar ön plana çıktı.

"KRİPTO PARA PİYASASI, FOREX, BORSA YENİ İŞ MODELİ OLABİLİR"

Önümüzdeki dönemde çok güzel bir piyasanın içinde olacağız; dijital paralar, djital teknoloji ve çağ atlama muazzam olaylar. Dijital paralar bu işin odak noktalarından biri. Borsada artık geleneksel iş ortamı tamamen ortadan kalkacak. Borsa, hisse senedi, Forex, E-Ticaret, internet üzerinden alım ve satım dünyanın hızlı şekilde değiştiğinin bir numaralı kanıtıdır. İnsanlar buna doğru şekilde ayak uydurmalı. Bugün kripto para piyasası, Forex, borsa yeni iş modeli olabilir ama doğru şekilde giriş yapılmaz ise büyük felaket kayıplara yol açabilir. Bilinçsizce alınan bir adet coinin çıkardığı fatura çok kötü olur. Bu piyasada hataya yer yok.

KRİPTO PARA PİYASASINDA PARA KAYBETMENİN 4 SEBEBİ

İnsanların bu piyasaya girdiğinde yapacağı ilk şey araştırmadır. Bu tarz piyasalarda para kaybetmenin dört sebebi vardır. Bir, yakınını dinlersen ummadık yerde kaybedersin. Totalde yüzde 90'ı kaybetmiş durumda. İki, tepeden alım yaparsan. Yükselmiş grafikte alttan ya da ortadan almayıp en tepeden alıyorsan kaybedersin. Üçüncü, sabırsızlık ve hırs. Yükselen grafikte alttan alım yapıyorsun, orta bölüme geldiğinde satıyorsun. Yükseliş yapınca tepeden dahil oluyorsun, dönüş düzeltme noktasına yakalandığın için kaybediyorsun. Bunlar bu piyasada yapılmaması gereken en büyük hatalardan bazıları.

KRİPTO PARA PİYASASINDA İZLENMESİ GEREKEN YOL

Doğru kişiler takip edilmeli, araştırılmalılar, piyasasın tersinde kalmalarıdır. Dünyanın en büyük borsacısının 'İnsanlar kaçarken sen dahil ol, insanlar dahil olduğunda sen kaç' sözü vardır. İnsanlar kaçtığında bittik dediklerinde ben alım yaptım, insanlar yükselişle giriş yaptığı anda bozup kaçtım. Tekrar düzeltmeler yaptı, şu anda tekrardan 29 bin dolarlardayız. Piyasanın ana elementi budur.

"PARAYI MUTLAKA DÖRDE BÖLÜN"

Bu işlere girecek kişiler elindeki parayı mutlaka dörde bölmeli. Birinci bölümle alım yapmalılar, ikinci üçüncü bölümüyle kademe yani destekleme, dördüncü bölümüyle nakit ihtiyacı karşılanacak, yani para sürekli el altına kalacak. Farklı bir palitede ekstra bir fırsat için girilecek bir metottur. 15 fiyatından aldığınız bir coin 13'e düştüğünde birinci kademe parayı kullandınız, ikinci kademe paranızı kademe açmak için 15'ten 13'e düştüğü seviyede alım yapın, tekrar düşerse üçüncü kademe parayı işin içine sokuyorsunuz. Bir coinde maksimumum aralıklı olarak 3 adet kademe açıyorsunuz. Birinci noktadan yükselmeye başlayıp, ikinci noktaya geldiğinde bütün zararınızı çıkarmış oluyorsunuz. İkinci noktadaki kademeniz üçüncü noktaya geldiğinizde 2 seviye kardasınız. İnsanların para bölme olayını bilmesi lazım. Piyasaya lazım olan parayla girilmez. Bütün al-sat yapılan ürünlerin ana teması doğru yatırım ve sabırdır. Bu şekilde kayıp yaşamanıza imkan yok."

Kaynak: superhaber.tv .