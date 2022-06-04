Kripto para piyasası için dikkat çeken iddia: Binlercesi çökecek

Kripto firmaları, binlerce dijital para birimi ve blokzincirin çökeceğini iddia etti. Kripto Para Borsası FTX ABD'nin CEO'su Brett Harrison, yüzlerce dijital paranın hayatta kalamayacağını belirtti.

Birkaç kripto para birimi piyasası oyuncusu CNBC'e, binlerce token'ın çökeceğini ve mevcut blokzincir sayısının da önümüzdeki yıllarda düşeceğini söyledi. Şu anda 19 binden fazla kripto para birimi ve düzinelerce blokzinciri platformu bulunuyor.

Ethereum gibi bir blokzincir platformu, farklı bir çok dijital para biriminin üzerine inşa edilebildiği temel teknolojiyi oluşturuyor. Mayıs ayında yaşanan algoritma tabanlı sabitkoin TerraUSD ve buna bağlı dijital token Luna'nın çöküşü, dikkatleri var olan binlerce kripto para biriminin hayatta kalıp kalamayacağı sorusuna çekti.

''YÜZLERCE DİJİTAL PARA HAYATTA KALMAYACAK''

Ethereum'dan Solana'ya kadar birçok farklı blok zinciri platformu, sektörde liderlik pozisyonu için yarışırken kripto para Borsası FTX ABD'nin CEO'su Brett Harrison, şu anda var olan yüzlerce dijital paranın hayatta kalamayacağını belirtti.

''HEPSİ PİYASADAN TEMİZLENDİ''

Web3 Vakfı CEO'su Bertrand Perez geçen hafta İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda CNBC'ye verdiği demeçte, “Geçen hafta Terra sorununda da gördüğümüz gibi çok fazla blok zincirinin, çok fazla tokenin olduğu aşamadayız. Bu, kullanıcıların kafasını karıştırıyor ve kullanıcılar için bazı riskler getiriyor. İnternetin başlangıcında da birçok ".com" şirketi vardı. Bunların çoğu dolandırıcıydı ve herhangi bir değer getirmiyordu. Bu şirketlerin hepsi piyasadan temizlendi. Şimdi çok faydalı ve yasal şirketlerimiz var” şeklinde konuştu.

''BİTCOİN VE ETHEREUM HAYATTA KALACAK''

Blokzincir şirketi Ripple'ın CEO'su Brad Garlinghouse, gelecekte kripto para birimlerinin “puanları” olabileceğini söyledi.

Galinghouse “Bugün 19 bin yeni para birimine ihtiyacımız olup olmadığına dair bir soru işareti olduğunu düşünüyorum. Şu an itibari para dünyasında belki 180 para birimi vardır” dedi.

Guggenheim Baş Yatırım Sorumlusu Scott Minerd, geçen hafta kripto paraların çoğunun "çöp" olduğunu, ancak bitcoin ve ethereum'un hayatta kalacağını söyledi.

KESKİN DÜŞÜŞ YAŞAMIŞTI

Bitcoin, kasım ayında ulaştığı rekor seviyeden yüzde 50'den fazla düştü ve diğer birçok dijital token tüm zamanların en yüksek seviyelerinden keskin bir şekilde düşüş yaşadı. .