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TIMETURK / DİJİTAL PARA / Kripto para için şaşırtan veri! Bitcoin'i solladı

Kripto para için şaşırtan veri! Bitcoin'i solladı

Geçtiğimiz yıl kripto ödemelerde Bitcoin kullanımı 2020 yılına göre yüzde 27 azalarak yüzde 65 seviyesine geriledi. Ether kullanımı ise yüzde 15 seviyesine yükseldi.

1 Saat Önce
2022-01-17 10:55:11
Kripto para için şaşırtan veri! Bitcoin'i solladı

Kripto para piyasasında ilginç gelişmeleler yaşanıyor. Lider kripto para birimi Bitcoin'in tahtı sallanıyor.

Bitcoin, son saatlerde kaydettiği değer kayıplarının ardından 42 bin 400 dolar fiyat seviyelerine geriledi ve yeni haftaya aşağı yönlü bir ivme ile başladı.

Kısa bir süre önce 3.100 dolar fiyat seviyelerine kadar gerileyerek kritik fiyat seviyelerinde işlem gören Ethereum ise Bitcoin'deki düşük oranlı değer artışları ile birlikte önemli fiyat seviyelerini geri kazandı. Ethereum, 3 bin 300 dolar fiyat seviyelerini kaydetmesinin ardından 3 bin 243 dolar fiyat seviyelerine gerilese de 3 bin 200 dolar destek seviyesini korumayı başardı.

BITCOIN HAKİMİYETİ ZAYIFLIYOR

Dünyanın en büyük kripto ödeme işlemcilerinden biri olan BitPay tarafından derlenen veriler, şirketler ve bireylerin kripto ödemelerinde Bitcoin'den farklı token kullanımlarının artmaya başladığını bildirdi.

BitPay, 2021 yılında kripto ödemelerde Bitcoin kullanımının toplam işlemlerin yüzde 65'ine gerilediğini belirtti. 2020 yılında ödemelerde Bitcoin kullanımı yüzde 92 seviyesindeydi.

ETHER ATAĞA GEÇTİ

Bloomberg News'a açıklama yapan BitPay, kripto ödemelerde Ether kullanımının toplamın yüzde 15'ine yükseldiğini belirtirken, stabilcoin kullanımının yüzde 13 olduğunu vurguladı. Dogecoin, Shiba Inu ve Litecoin kullanımı ise yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti.

2011 yılından bu yana faaliyette olan BitPay, ayda ortalama 66 bin kripto ödeme işlemi gerçekleştiriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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