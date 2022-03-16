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TIMETURK / DİJİTAL PARA / Kripto para doların alternatifi olabilir mi?

Kripto para doların alternatifi olabilir mi?

Çıktığı günden beri küçük yatırımcının gözdesi olan kripto paralar son dönemde yaşanan küresel gelişmerden etkilendi.

3 Saat Önce
2022-03-16 12:28:12
Kripto para doların alternatifi olabilir mi?

Merkeze bağlı olmamak,herkesin kolay ulaşabileceği ve herşeyden önemlisi doların saltanatını bitireceği umuduyla küçük yatırımcı tarafından tercih edilen kripto paralarla ilgili bir karar da Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Mali Işler Komitesinden geldi. Brüksel'de gerçekleştirilen toplantıda kripto para birimlerinin kullanımını düzenleyen yasa tasarısı görüşüldü. Komitede, kripto para birimlerinin küresel ayak izinin azaltılmasını da kapsayan değişiklik önerisi, 32 "hayır", 24 "evet", 6 "çekimser" oy ile reddedildi. Reddedilen teklif, iş ispatı modeliyle enerji yoğun biçimde kripto madencilik faaliyeti kullanan Ethereum ve Bitcoin gibi çeşitli para birimlerinin ticaretinin yasaklanmasını da içeriyordu.

RUS - UKRAYNA SAVAŞI PİYASAYI VURDU

Kripto para birimlerinde düşüş ivmesi kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 40 bin doların altına sarkan Bitcoin bugün 38 bin dolar seviyelerine kadar geri çekildi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürüyor. Rus birliklerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarına gelmesiyle birlikte jeopolitik riskler de tırmanışa geçmişti.Japonya, kripto borsalarını Rusya ve Belarus'a yönelik yaptırımlara uygun hareket etmeleri için uyardı. Japonya Maliye Bakanlığı ve Finansal Hizmetler Ajansı ortaklaşa yaptıkları açıklamada, hükümetin yaptırımları ihlal edecek şekilde kripto varlıklar kullanılarak fon transferleri yapılmasına karşı tedbirleri sıkılaştırmak için çalıştığını belirtti. Açıklamada, kripto varlıklar kullanılarak yaptırım altındakilere yetkisiz ödeme yapanların 3 yıla kadar hapis cezasına veya 1 milyon yen para cezasına çarptırılabilecekleri de vurgulandı. Geçtiğimiz gün 39 bin dolar seviyelerine kadar yükselerek yüzde 3'e yakın primlenen Bitcoin bu 38.500 dolar bandına kadar geriledi.

ETHEREUM DÜŞÜŞE GEÇTİ

Bitcoin'in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum ise bugün 2 bin 568 dolara kadar düştü.

COINBASE'DEN KÜRESEL YAPTIRIM KARARI

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından olan ABD merkezli Coinbase çok katmanlı ve küresel bir yaptırım programı uygulayacağını açıkladı.
Coinbase'den yapılan açıklamada "Eğer bir müşteri yaptırım uygulanan ülkede yaşıyorsa veya müşterinin yaptırım uygulanan bireylerden biri olduğu tespit edilir ise bizim platformumuzda hesap açamayacak" ifadeleri kullanılmıştı. Coinbase yasa dışı aktiviteler içinde olduğuna inandıkları Rus bireyler veya işletmeler ile ilişkili 25 bin adresi blokladığını da duyurmuştu. .

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