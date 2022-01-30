Kripto para birimi ve NFT'ler: gelecekteki ekonomi mi yoksa şüpheli yatırım mı?

Kripto piyasası geçen hafta sert bir düşüş yaşadı ve tahmini 1,4 trilyon doları yok oldu. Çoğu kripto yavaş yavaş geri tırmanıyor, ancak kripto pazarının bazen ne kadar güvenilmez olabileceğini gösteriyor.

Kripto para birimini veya NFT'leri duymamış birkaç kişiden biriyseniz, kendinizi şanslı sayın.

Birçok kişi şimdi bu yeni moda borsayı ve bunun bazı insanları nasıl zengin ettiğini duyuyor. Yeni bir kripto para birimini veya NFT koleksiyonunu tanıtan birini görmeden sosyal medyada gezinmek neredeyse imkansız.

Kripto para, temelde sanal bir borsada dalgalanan dijital bir para birimidir. İnsanlar gerçek paralarını sanal bir forma dönüştürebilir ve farklı çevrimiçi pazarlara yatırım yapabilir.

Tüm fonları şifreli olduğu için kripto para birimi olarak adlandırılır, yani daha güvenlidir. Kripto özel bir pazar olduğundan, tüm para biriminin bankalardan ve hükümetlerden bağlantısı kesilir ve bu da onu benzersiz bir ödeme şekli haline getirir.

Kripto para biriminin en popüler şekli Bitcoin'dir. Bitcoin, şimdiye kadar yaratılan ilk kripto para birimiydi ve birçok insanı milyoner yaptı. Erken bitcoin yatırımcıları, çekiş kazanmaya başladığında piyasa fiyatının fırladığını gördü. Bazıları 2011'de bir dolara bir bitcoin satın alırken, bir bitcoin şu anda yaklaşık 37.000 dolar değerinde.

Şimdi, diğer birçok kripto para birimi Bitcoin patlamasını taklit etmeye çalışıyor. Ethereum, çoğunlukla NFT'leri tanıtmaları nedeniyle son zamanlarda yükselen başka bir kripto türüdür.

NFT'ler, "karşılıksız tokenler"in kısaltmasıdır ve insanların yalnızca Ethereum ile satın alabilecekleri türünün tek örneği dijital varlıklardır. NFT'lerin en yaygın biçimi, bazı saçma fiyatlara satılan dijital sanattır.

Ünlüler özellikle bu yeni, pahalı trende atlıyorlar. Jimmy Fallon, Stephen Curry ve daha birçok ünlü, NFT'lerini yüz binlerce dolara satın aldı. Jimmy Fallon'ın NFT'sinin değeri 200.000 doların üzerinde.

Şu anda en popüler NFT'ler, yukarıda gördüğünüz maymunun birçok renkli varyasyonunu satan bir dijital sanatçı olan Bored Ape Yacht Club'dan. Bir maymun resmi için neden bu kadar para ödesin diye soruyor olabilirsiniz. Alıcıların sebepleri var.

Umut, NFT'lerin değerinin zamanla artmasıdır, bu da bu çevrimiçi fotoğrafları satın alanların onları daha yüksek bir değerde yeniden satabilecekleri anlamına gelir. Ancak kripto para piyasasının son zamanlarda nasıl hareket ettiğine bağlı olarak, NFT'ler gerçekleşmeyi bekleyen bir felaket olabilir.

Kripto piyasası geçen hafta sert bir düşüş yaşadı ve tahmini 1,4 trilyon doları yok oldu. Çoğu kripto yavaş yavaş geri tırmanıyor, ancak kripto pazarının bazen ne kadar güvenilmez olabileceğini gösteriyor.

Bazıları şu anda para kazanırken, diğerleri başka bir yükseliş umuduyla bekliyor. Bazıları hayat birikimlerini kriptoya yatırıyor ve yatırımlarının karşılığını alıp almayacağını yalnızca zaman gösterecek.

Bazı insanları milyoner yapmış olsa da, kriptoya yeni başlayanlar acı bir sürpriz içinde olabilir.

Kaynak: kxly-com. .