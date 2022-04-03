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Kripto dünyasında yasa dışı faaliyetler rekor kırdı

Pandemiyle birlikte kripto para dünyasında yasa dışı faaliyetler rekor kırdı. 2022 Kripto Suç Raporu, geçtiğimiz yıl kripto para dolandırıcılığıyla kaybedilen miktarın 14 milyar dolara karşılık geldiğini söylüyor. Bu rakam, neredeyse bir önceki yılın iki katı.

3 Saat Önce
2022-04-03 08:00:11
Kripto dünyasında yasa dışı faaliyetler rekor kırdı

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, birçok bireysel yatırımcıyı kripto paralar gibi alternatif yatırım araçlarına yöneltti.

CNBC tarafından yapılan online bir anket, 10 kişiden 1'inin kripto paralara yatırım yaptığını gösteriyor. Faaliyetlerine 2019'da başlayan kripto para borsası TOMYA'nın CEO'su Halil Bedir, NFT ve metaverse gibi blokzinciri tabanlı diğer teknolojilerle bağlantısı ve küresel anlamda artan finansal okuryazarlık sebebiyle teknoloji ve finansla ilgili birçok kişinin dikkatini çeken kripto para birimlerinin, dolandırıcılar için yeni bir suç alanı oluşturduğunu vurgulayarak “Pandemiyle artan ilgi, dolandırıcılık risklerini artırıyor.

2022 Kripto Suç Raporu, geçtiğimiz yıl kripto para dolandırıcılığıyla kaybedilen miktarın 14 milyar dolara karşılık geldiğini söylüyor. Bu rakam, neredeyse bir önceki yılın iki katı.

Daha birkaç gün önce bilgisayar korsanlarının hedefi olan bir blokzinciri şirketinin kayda geçen en büyük kripto soygununda 625 milyon dolar değerinde kripto para çaldırdığını düşündüğümüzde, bu risklerin her geçen gün arttığını söyleyebiliyoruz.

Birikimlerini anlamlı yatırımlarla değerlendirmek isteyen yatırımcıların bu tehlikelerden kaçınmak için güvexnli platformları tercih etmesi ve riskler hakkında güncel bilgiye sahip olması gerekiyor. 2019'da kurulan ve yakın zamanda yeni arayüzü ve altyapısıyla hizmet vermeye başlayan kripto para borsası TOMYA olarak, aldığımız yatırımla yenilediğimiz online ve offline sistemlerimiz, kullanıcılara en güvenli yatırım ortamını sunmayı hedefliyor” dedi.

E-posta oltalaması ve kimlik dolandırıcılığının yanı sıra NFT'ler de kullanılıyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) geçtiğimiz günlerde yayımladığı 2021 İnternet Suçları Raporu'nda ülkedeki toplam kripto dolandırıcılık kayıplarının 2021'de bir önceki yıla kıyasla 7 kat artarak 1,6 milyar dolar olarak kaydedildiğini hatırlatan Halil Bedir, “E-posta oltalaması, sosyal mühendislik, kimlik dolandırıcılığı gibi bilinen yolların yanı sıra arkadaşlık uygulamaları ve NFT'ler de kötü niyetli kişiler tarafından dolandırıcılık amacıyla kullanılabiliyor.

Finansal okuryazarlığın yanı sıra teknoloji okuryazarlığı da edinmek, sahte olabilecek içerikleri önceden sezebilmek, sosyal medyada, hediye vereceğini söyleyen içeriklere şüpheyle yaklaşmak ve yalnızca güvenilen platformlarda işlem yapmak, riskleri azaltmak için uygulanabilecek yöntemler arasında yer alıyor.

Türkiye'nin kapsamlı, güvenilir ve hızlı kripto para borsası olma hedefiyle kurulan ve tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen TOMYA olarak, ülkemizde blokzinciri teknolojilerini anlatmayı, yatırımcı ekosistemini bu risklere karşı bilinçlendirmeyi ve kripto para topluluğunun güvenliğini sağlamayı en büyük sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda kullanıcılarımıza 7 gün 24 saat kolay alım satım yapabilecekleri, iki faktörlü doğrulama gibi ileri güvenlik sistemleriyle korunan ve her cihazda çalışan bir platform sunuyoruz” değerlendirmelerini paylaştı.

“2022'de blokzinciri ekosistemini desteklemek için adımlar atacağız”

Aldıkları yatırımla bir yenilenme sürecine girdiklerini ifade eden TOMYA CEO'su Halil Bedir, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Yeni yapılanmanın ilk aşamasında yazılım altyapımızı ve uygulamalarımızı güncelledik. Müşteriyle temas kurduğumuz süreçleri gözden geçirdik ve yeniden tasarladık. Ayrıca Türkiye'deki blokzinciri ekosisteminin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak odaklanacağımız alanları baştan belirledik. Bu durumun, en büyük ve en çok müşteriye sahip olan değil, müşterilerine en iyi hizmeti veren kripto para borsası olma hedefimizin göstergesi olduğuna inanıyoruz. 2022'de bir yandan kullanıcı dostu arayüzü ve güvenlik seviyesiyle yatırımcısını en çok düşünen kripto para borsası olarak hizmet verirken, diğer yandan ülkemizin hızla gelişen blokzinciri ekosistemini büyütmeye odaklanacağız. Bu amaçla bu alana ilgi duyan genç girişimcileri ve öğrencileri desteklemeyi, üniversite işbirlikleriyle blokzinciri teknolojilerinin yaygınlaşmasını hızlandırmayı, sponsorluk anlaşmaları ve yatırımlarla ekosistemi güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

Kaynak:chip.com.tr .

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