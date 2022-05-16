Kripto dünyasında yankı uyandıran 5 gelişme

İşte bu hafta Cryptonews Türkçe tarafından yayınlanan ve kripto dünyasında yankı uyandıran beş gelişme.

Elon Musk, Twitter anlaşmasının askıya alındığını duyurdu.

Tesla CEO'su Elon Musk, sosyal medya devi Twitter'ı satın alma anlaşmasının askıya alındığını duyurdu. Musk, Twitter'dan yaptığı bir açıklamada "Twitter anlaşması, spam/sahte hesap sayısının toplam kullanıcı sayısının %5'inden daha az olup olmadığının hesaplanması işlemleri nedeniyle askıya alındı" dedi. Duyurunun ardından Musk'ın favori kripto parası olan Dogecoin %5 değer kaybetti. Son 24 saatte %4.4 artan ve bir haftda %29.2 düşen Dogecoin (DOGE) 15 Mayıs Pazar günü yazı kaleme alınırken (14:51) 0.090 dolardan işlem görüyor.

UST ve LUNA'da büyük çöküş.

Terra ağının algoritmik stablecoini Terra USD (UST), kripto piyasasındaki satışların ardından dolara sabitlenmiş değerini kaybetti. UST 1 doların altına düştüğünde Bitcoin satılarak coinin sabit değeri olan 1 dolara çıkması amaçlandı. Ancak aynı zamanda Bitcoin'de görülen değer kaybıyla LUNA'nın UST'yi destekleyecek rezervleri sıfırlandı. Böylelikle UST gerilemeye devam etti. Yatırımcıların UST satmaya başlamasıyla satılan her UST için LUNA üretildiği için LUNA'nın arzı hızla arttı ve LUNA'nın değer kaybı hızlandı. Öte yandan projelerin arkasındaki ekibin kurtarma planlarına rağmen UST ve LUNA'da düşüş devam etti. Yazı kaleme alınırken UST bir haftada %84.5 kayıpla 0.15 dolardan işlem görürken LUNA ise neredeyse sıfırlanmış durumda.

ABD enflasyon verileri açıklandı.

11 Mayıs Çarşamba günü ABD enflasyon verileri açıklandı. Mart ayında %8.5 olan enflasyon, Nisan ayında %8.3'e düştü, ancak bu oran yine de beklentilerin üzerindeydi. Enflasyon verilerinin açıklanmasını takiben Bitcoin ve kripto paralarda sert bir düzeltme başladı. Verilerin açıklanmasının ardından Bitcoin 30 dakika için %7, Ethereum ise %9 değer kaybetti. Beklenenden daha yüksek enflasyonun yatırımcıları ürküttüğü ve bunun satış baskısını artırdığı düşünülüyor. Son 24 saatte %4.2 artan ve son 7 günde %15.5 düşen Bitcoin yazı kaleme alınırken 30.027 dolardan işlem görüyor. Ethereum ise bir günde içinde %4.9 artışla ve bir haftada %21.9 düşüşle 2.064 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de düşüşün ne zaman biteceği merak konusu oldu.

Bitcoin'de büyük kayıpların görülmesiyle yatırımcılar arasında Bitcoin'de düşüşün ne zaman biteceği merak konusu oldu. Analistler, satış baskısının ne zaman biteceğine dair fikir edinmek için Coinbase'deki Bitcoin fiyatının ve tether'in (USDT) sabit değerine ulaşma sürecini yakından izlenmesinin gerektiğini söyledi. UST'nin yeniden sabit değerine ulaşmasının ve Coinbase'deki spot BTC fiyatının Binance'deki spot fiyatı geçmesinin piyasa için olumlu bir sinyal olacağı düşünülüyor. GlobalBlock analisti Marcus Sotiriou, böyle bir değişikliğin genellikle Binance'e karşı Coinbase'i tercih eden kurumların bireysel yatırımcılardan daha fazla Bitcoin aldığının bir göstergesi olabileceğini ve bunun da profesyonel yatırımcıların piyasada daha emin hale geldiğine dair bir sinyal olduğunu söyledi.

Brezilya'nın en büyük bankasından Bitcoin adımı.

Brezilya'nın en büyük bankası Nubank, portföyünün %1'ini Bitcoin'e yatıracak ve uygulamasının kullanıcılarının Bitcoin ve Ethereum alıp satmasına ve tutmasına imkan tanıyacak. Nubank, Bitcoin'in finansal hizmetler sektörünü altüst etmeye yönelik mevcut ve gelecekteki potansiyeline olan inancı nedeniyle Bitcoin'e yatırım yapma kararı aldığını söyledi. Banka ayrıca Bitcoin ve Ethereum'un dünyadaki en büyük ve en sağlam kripto paralar olduğunu söyledi.

Kaynak: tr.cryptonews.com