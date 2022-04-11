Kripto dünyasında yankı uyandıran 5 gelişme

Dijital varlık alanı, teknoloji, finans ve ticarette kripto para biriminin gelecek vaat eden geleceğini gösteren çok sayıda gelişme gösteriyor. İşte bu hafta kripto dünyasında yankı uyandıran beş gelişme.

2022 yılı, kripto para dünyasında önemli gelişmelerle dolu. İşte bu hafta Cryptonews Türkçe tarafından yayınlanan ve kripto dünyasında yankı uyandıran beş gelişme.

Bitcoin 2022 panelistleri Bitcoin fiyatı hakkında uyarıda bulundu.

ABD'nin Miami kentinde 6-9 Nisan tarihlerinde sektörün önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Bitcoin 2022 konferansında Bitcoin ve kripto paralarla ilgili birçok konu ele alındı. Kripto para sektörünün yakından takip ettiği konferansta çarpıcı açıklamalar da yapıldı. Bunlardan biri, panelistlerin Bitcoin fiyatıyla ilgili yaptığı açıklamaydı. Vailshire Capital Management kurucusu ve CEO'su Dr. Jeff Ross, yatırımcıları Bitcoin fiyatında kısa vadede olacaklara hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Ross, Bitcoin'in hisse senedi piyasasıyla güçlü bir korelasyon içinde olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu yıl için planlanan faiz artırımı hisse senetlerinin düşmesine yol açabileceğini söyledi. Yani Ross'a göre bu durum Bitcoin fiyatını da olumsuz etkileyebilir. Ancak Bitcoin'in uzun vadede değer depolamak ve tasarruf etmek için uygun bir yol olduğu da belirtildi.

Üç bölgeden Bitcoin için olumlu sinyal geldi

Bitcoin 2022 konferansında Honduras'taki Roatán adası ve Portekiz'in Madeira bölgesi Bitcoin'i kabul etmeye hazırlandığı, Meksika'da ise Bitcoin'i resmi para birimi yapmak için görüşmelerin başlamak üzere olduğu açıklandı. Üç ülkenin temsilcilerinin yaptığı açıklamalara göre Roatán adası Bitcoin'in resmi para birimi işlevi görmesine izin verecek ve vergiden muaf olacak. Bununla birlikte Madeira da Bitcoin'i kabul edecek. Öte yandan Meksika'da ise senatoya Bitcoin ile ilgili yeni bir mevzuat önerilecek ve ülkede Bitcoin'in resmi para birimi olması için görüşmelerin yapılması planlanıyor.

Mike Novogratz, "Bitcoin aya gidecek" dedi

Bitcoin 2022 konferansında konuşan Galaxy Digital CEO'su Mike Novogratz, FED'in son faiz artırımlarına rağmen Bitcoin'in gayet iyi işlem gördüğünü ve FED sıkılaştırmayı durdurduğu zaman Bitcoin'in aya gideceğini söyledi. FED'in faiz artırımı gibi makro engellere rağmen Bitcoin'in etkileyici bir performans sergilediğini kaydeden Novogratz, "Bitcoin'in inanılmaz derecede iyi işlem gördüğünü düşünüyorum" dedi. Öte yandan Bitcoin'in ne kadar yükseleceği sorusunu yanıtlayan Novogratz, "Bir milyon doları görecek" dedi. Novogratz şunları da sözlerine ekledi:

"Doların güçlü kalması ve Bitcoin'in sonsuza kadar gitmemesi için dua ediyorum. Bitcoin sonsuza giderse Batı'da tüm istikrar yok olur."

Pantera Capital CEO'sundan "ralli" açıklaması yaptı.

Pantera Capital CEO'su Dan Morehead, %50'lik bir düşüşün ardından Bitcoin ve kripto paralardaki ayı piyasasının şimdilik muhtemelen bittiğini ve önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde büyük bir ralli görülebileceğini açıkladı. "Yeni bir ralli döngüsünde olduğumuzu düşünüyorum" diyen Morehead, yatırımcıların hisse senedi, tahvil ve gayrimenkul piyasalarından blockchain'e geçmesiyle önümüzdeki 6 ila 12 ayda büyük bir ralli görülebileceğini kaydetti.

Bitcoin ve Ethereum için olumlu haberler geldi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) geride bıraktığımız hafta Bitcoin vadeli işlemler destekli borsa yatırım fonuna (ETF) onay verdi. SEC'in Teucrium Bitcoin Vadeli İşlemler ETF'sini onaylaması, spot tabanlı Bitcoin ETF'sine onay verebileceğin dair umutları yeniden canlandırdı. Grayscale Bitcoin Trust'ı ETF'ye dönüştürmek için başvuruda bulunan Grayscale Investments'in CEO'su Michael Sonnenshein, SEC'in bu kararını değerlendirerek SEC'in spot tabanlı Bitcoin ETF'lerini reddetme nedeni olarak 33 Yasası ve 40 Yasası kapsamında farklı birkaç standardığı gösterdiğini belirtti. Teucrium'un 33 Yasası kapsamında onaylandığını ve bu nedenle SEC'in öne sürdüğü bu argümanların artık önemli ölçüde zayıfladığını belirten Sonnenshein, Grayscale'in başvurusunun da 33 Yasası kapsamında olduğunu hatırlattı. Öte yandan Ethereum için de olumlu haberler geldi. Yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs, mevcut tezgah üstü (OTC) kripto opsiyon ticareti teklifine Ethereum'a dayalı opsiyon sözleşmelerini de ekleyeceğini açıkladı.

Kaynak: tr.cryptonews.com .