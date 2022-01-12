Kim Kardashian'a kripto para dolandırıcılığı davası

Kim Kardashian ve Floyd Mayweather, EthereumMax adlı az bilinen bir kripto para birimini milyonlarca sosyal medya takipçisine tanıtmıştı. Şimdi ise bu ünlü isimler yatırımcıları yanılttıkları iddiasıyla dava açıldı.

ABD'de bir kripto para reklamını sosyal medya hesaplarından yapan birçok ünlü isme dava açıldı. Aralarında Kim Kardashian, Floyd Mayweather Jr. ve Paul Pierce gibi isimlerin yer aldığı ünlülerin para karşılığında sosyal medya üzerinden spekülasyonda bulunduğunu iddia edildi.

Ünlü isimlerin dolandırıcılık yaptığının öne sürüldüğü davada bu isimlere, kripto paralar ile ilgili hayranlarını yanlış yönlendirdikleri yönünde suçlamalar yöneltildi.

Los Angeles federal mahkemesinde görülen davada, "Bu ünlü isimler yatırımcıların, şişirilmiş fiyatlarla satın alım yaparak yatırımlarını kaybetmesine sebep oldu" denildi.

NE OLMUŞTU?

Britanya Mali Yürütme Otoritesi (FCA) Başkanı Charles Randell, Cambridge'de katıldığı bir konferansta 'sahte Ethereum' (Ethereum Max) reklamı yapan Kim Kardshian'a tepki göstermişti.

Randell, açıklamasında, "Hayatımızın çoğunu çevrimiçi olarak yaşarken, çevrimiçi ticaretin başka hiçbir işletmede hoş görmeyeceğimiz şekillerde çalışmasına izin veremeyiz" diye konuşmuştu.

Randell ayrıca, "Faaliyetlerimiz, insanları yatırım sahtekarlığından ve dolandırıcılıklardan koruyan kuralları içermektedir" diye eklemişti.

Kardashian, haziran ayında 200 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Ethereum Max'in reklamını yapmıştı.

Kardashian'ın paylaşımını sert sözlerle eleştiren Randell, Ethereum Max'in Bitcoin'den sonra dünyanın en popüler ikinci kripto para birimi olan Ethereum'a bağlı olmadığı vurgusunu yapmıştı

Kardashian'ın gönderisinin Instagram kurallarına uygun bir reklam olarak kaydedildiğini söyleyen Randell, Ethereum Max'ın bir aldatmacadan ibaret olup olmadığı konusunda net bir bilgiye sahip olmadığını belirtmişti.

FCA, ekonomik varlıkların İngiltere hükümetinin finansal hizmetler tazminat planı tarafından desteklenmemesi nedeniyle yatırımcıların potansiyel olarak tüm paralarını kaybedebileceğini savunarak kripto para riskine karşı defalarca uyarıda bulunmuştu.

Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.