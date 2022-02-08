DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Hablemitoğlu suikastı şüphelisi tutuklandı
Macron’dan ‘Putin'le gergin görüşme’ açıklaması
Şehitlerin ismini halk otobüsünde yaşatıyor
Xiaomi ürünler Shell istasyonlarında satışa çıkarılacak! Shell ve Xiaomi anlaşması
9 ustanın 7 ayda yaptığı ahşap tespih Dubai'ye satıldı
İzlenmesi gereken en iyi korku dizileri nelerdir?
Tata Tiago fiyatı ne kadar? Tata Tiago satışa ne zaman çıkacak? Tata Tiaogo Türkiye'de var mı?
Üsküdar'da 5 bina tahliye edildi
ABD'den BAE'ye F-22 savaş uçağı filosu gidecek
Michael Jackson filmi resmen duyuruldu
ATO Başkanı Baran ile Fransa Büyükelçisi Magro, başkent derbisinde buluştu...
Altındağ'da 'engel'siz iş birliği
Ayşe Hatun kimdir? Hacı Bayram-ı Veli dizisinde Ayşe Hatun'u kim oynuyor? Ayşe Hatun'un gerçek adı ne?
AB, küresel çip pazarına meydan okudu
Kazakistan: Kripto parada vergi yükselecek

TIMETURK / DİJİTAL PARA / Kazakistan: Kripto parada vergi yükselecek

Kazakistan: Kripto parada vergi yükselecek

Bitcoin üretiminde dünyada ikinci sırada yer alan Kazakistan, kripto para madenciliğine yönelik vergiyi yükselteceklerini bildirdi.

2 Saat Önce
2022-02-08 16:10:56
Kazakistan: Kripto parada vergi yükselecek

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümetin genişletilmiş toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesindeki dijital madenciliğin gelişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tokayev, kripto para üretiminin sosyoekonomik duruma etkisinin minimum düzeyde olduğuna işaret ederek, "Kitlesel istihdam oluşturmuyor. Aynı zamanda söz konusu sektör birkaç bölgenin elektrik tüketimi kadar enerji sarf ediyor. Mevcut kilovat başına uygulanan tarife çok düşük." dedi.

Bunun için kripto madenciliğine vergiyi yükselteceklerini söyleyen ve hükümete gerekli görevleri yerine getirme talimatı veren Tokayev, "Devlet olarak 'beyaz' madenciliğe karşı değiliz. Sadece bu sektörde faaliyet göstermek isteyenlerin ruhsat sahibi olmaları, gelir beyan etmeleri ve vergi ödemeleri gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kazakistan, geçen yıl Bitcoin madenciliğinde yüzde 18,1 payla dünyada ABD'den sonra ikinci sırada yer almıştı. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş