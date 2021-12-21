Jack Dorsey: ‘Bitcoin doların yerini alacak’

Twitter'ın kurucularından ve eski CEO'su Jack Dorsey, Ağustos 2018 yılından bu yana Bitcoin verdiği desteği dile getirdi

Jack Dorsey, rapçi Cardi B'nin Bitcoin ile ilgili sorusuna Twetter'dan verdiği cevabında Bitcoin'in doların yerini alacağını söyledi.

Cardi B, genel olarak kripto paranın ABD para biriminin yerini alıp almayacağını sordu. Bunun üzerinde Dorsey, “Evet, Bitcoin alacak” yanıtını verdi.

Dorsey bir başka paylaşımında, “Bitcoin derinden bölünmüş ülkeyi ve sonunda dünyayı birleştirecek” ifadesini kullandı.

"Web3'e sahip değilsiniz" tepkisi

Öte yandan Dorsey, risk sermayesi şirketlerine ve sınırlı ortaklar olarak bilinen yatırımcılara atıfta bulunarak, "Web3'e sahip değilsiniz" diye Twetter hesabından paylaşımda bulundu.

Tweet, Twitter'daki kripto topluluğundan geniş tepki aldı, bazı kullanıcılar eski Twitter CEO'sunu eleştirdi, bir kısım kullanıcılar ise alkışladı.

Web 3 firmalarına yatırım yapan artan sayıda VC var. En son Andreessen Horowitz, Web 3 altyapı şirketi Mysten Labs için 36 milyon dolarlık bir A Serisi finansman turuna öncülük etti.

Tesla CEO'su Elon Musk da "Web3'ü gören var mı? bulamıyorum.” şeklinde tweetter hesabından paylaşımda bulundu.

Dorsey, daha önce Square olarak bilinen fintech firması Block'a odaklanmak için geçen ay sosyal medya devinden ayrıldı. CEO olarak görev yaptığı süre boyunca Twitter, bitcoin etkinleştirdi ve NFT kimlik doğrulamasını entegre edeceğine söz verdi.

Bitcoin, paylaşımın yapıldığı sırada yaklaşık 48.900 dolardan işlem görüyordu.

Twitter'ın yeni CEO'su Parag Agrawal ise şirkette merkezi olmayan projelerde yoğun bir şekilde yer aldı.

CoinDesk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.