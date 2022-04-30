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TIMETURK / DİJİTAL PARA / İsviçre Merkez Bankası'ndan Bitcoin açıklaması

İsviçre Merkez Bankası'ndan Bitcoin açıklaması

İsviçre Merkez Bankası (SNB), Bitcoin'un rezerv para birimi olarak satın alınıp tutulmasına karşı olduğunu duyurdu.

4 Saat Önce
2022-04-30 09:26:18
İsviçre Merkez Bankası'ndan Bitcoin açıklaması

SNB Başkanı Thomas Jordan, "Bitcoin'in döviz rezervlerinin gereksinimlerini karşıladığını düşünmüyoruz, bu yüzden şimdiye kadar bilançomuzda bitcoin bulundurmamaya karar verdik" dedi.

Bankanın yıllık genel toplantısında konuşan Jordan, "Bilançomuzda bitcoin olması gerektiğine ikna olduğumuzda, teknik ve operasyonel koşulları hızlı şekilde düzenleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Başkan Jordan, SNB'nin holdinglerinin enerji ve fosil yakıt şirketlerine yaptığı yatırımın oranının yüzde 10'dan yaklaşık yüzde 3 ila 4'e indiğine dikkat çekti.

Toplantının yapıldığı saatlerde bina dışında toplanan iklim aktivistleri, SNB'nin karbon emisyonları yoluyla küresel ısınmaya katkıda bulunan şirketlere yatırımını sonlandırmasını istedi.

Ekonominin kendisini daha az CO2 emisyonu üretecek şekilde dönüştürebilmesi gerektiğinin altını çizen Jordan, "Bunun sistemli ve düzenli bir şekilde yapılması gerekiyor. Artan enerji fiyatlarının özellikle düşük gelirliler için sorun yaratması ile enerji arzındaki sorunu görüyoruz." dedi.

SNB, daha önce ağırlıklı olarak kömür madenciliği ile uğraşan şirketlere yatırım yapmayacağını duyurmuştu.

 Kaynak: Euronews Türkçe .

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