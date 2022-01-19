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İran kripto para çıkarıyor

İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mehran Mahramian, yakın gelecekte ülkenin milli kripto parasının tedavüle gireceğini açıkladı

34 Dakika Önce
2022-01-19 00:13:52
İran kripto para çıkarıyor

İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mehran Mahramian, İran'ın milli kripto parası yakın gelecekte tedavüle çıkacağını açıkladı.

Fars Haber Ajansı'nın (FHA) internet sitesinde yer alan habere göre Mahramian, kripto paralar için yeni gözetim, teknolojik, hukuki, yasal, fıkhi ve iktisadi boyutları mutlaka göz önünde bulundurmak gerektiğini belirtti.

Mahramian, kripto para, dünya genelinde mevcut modellere uymak veya yeni model geliştirmeyi gerektiren bir fenomen olduğunu kaydetti.

Mahramian ayrıca son günlerde bu alanda yaşanan gelişmeler bir dengeye kavuşacağını, İran'da da bu bağlamda iyi çalışmalar yürütüldüğünü ve yakında kendi kripto parasını tedavüle çıkarmayı umduklarını ifade etti.

Habertürk .

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