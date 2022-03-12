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TIMETURK / DİJİTAL PARA / İngiltere'den kripto paraya darbe

İngiltere'den kripto paraya darbe

İngiliz Finansal Yürütme Otoritesi (FCA), İngiltere’de kurulu tüm kripto para ATM'lerinin operatörlerine, ATM cihazlarını kaldırma talimatı verdi.

21 Dakika Önce
2022-03-12 11:01:13
İngiltere'den kripto paraya darbe

İngiliz Finansal Yürütme Otoritesi'nin (FCA) aldığı karar kapsamında, İngiltere Kara Para Aklama Düzenlemeleri kapsamında yasa dışı ilan edilen ve FCA tarafından resmi onay alınmayan İngiltere'deki tüm kripto para ATM'leri kaldırılacağı açıklandı.

Finansal Yürütme Otoritesi WEB sitesinde yayınladığı açıklamada, “İngiltere'de kripto varlık değişim hizmeti veren Kripto ATM'leri kurumumuza kayıtlı olmalı ve Birleşik Krallık Kara Para Aklama Düzenlemelerine (MLR) uymalı. Tarafımıza kayıtlı kripto varlık şirketlerinin hiçbiri kripto ATM hizmetleri için bizden onay almadı. Bu da İngiltere'de faaliyet gösteren herhangi bir şirketin bu hizmeti, yasa dışı olarak verdiği ve tüketicilerin bunları kullanmaması gerektiği anlamına geliyor.” şeklinde ifade edildi.

81 AKTİF KRIPTO PARA ATM'Sİ

Yayınlanan açıklamaya göre, İngiltere hükümetinin ‘Üst Mahkemesi' kısa süre önce kripto ATM operatörü Gidiplus tarafından hizmete devam etmek için yapılan temyiz başvurusunu reddetmişti.

Kaynaklara göre, İngiltere'de özellikle marketlerde olmak üzere 81 aktif kripto para ATM'sinin bulunduğu aktarıldı.

Finansal Yürütme Otoritesi (FCA), bu makinelerin acilen kaldırılmasını emrederken yapılan uyarıları dikkate almayanlara ve hareket edenlere ceza verileceği konusunda uyarıda bulunulduğu belirtildi.

KRIPTO PARA ATM'Sİ NE İŞE YARAR

Kripto para ATM'leri nakit karşılığı kripto para alımı için kullanılır. İngiltere finansal otoritesi FCA, tüketicileri düzenli olarak kripto paralar konusunda yasal ve finansal koruma eksiklikleri olduğu gerekçesiyle kullanıcılara uyarılarda bulunuyor.

İngiltere'deki kripto para reklamları da yakından izlenirken son zamanlarda birçok kripto şirketinin sanal paralarla bağlantılı reklamlarının yasaklandığı da duyuruldu. .

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