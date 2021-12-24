DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türkiye ile Katar, Kabil Havaalanı için prensipte anlaştı
Emekli maaşı nasıl belirleniyor? Emeklilere ne kadar bayram ödemesi yapıldı? Emekli promosyonları ne kadar?
Kira fiyatı yüzde 99 satılık konut fiyatı yüzde 50 arttı
İsrail polisi Kudüs'te iki Filistinli genci darp ederek gözaltına aldı
Dolar/TL seyri ne yönde? 10 milyar dolar satıldı mı? TL'yi Özendirme Paketi nedir?
Erdoğan: 23,8 milyar TL'yi aştı
Adanaspor maçı sonucu? Adanaspor-Kocaelispor maçı kaç kaç bitti?
IMF’den ‘kripto paralarda risk’ uyarısı
18 bin 910 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye ve Katar, Kabil Havaalanı için Taliban'la anlaştı
Rusya'dan Meta'ya rekor para cezası
Tarım Kredi marketlerde indirim
AB, Libya'da ertelenen seçimler için yeni plan oluşturulması çağrısı yaptı
Erdoğan’dan döviz ve kripto para açıklaması
AB’den Libya'ya seçim planı çağrısı

TIMETURK / DİJİTAL PARA / IMF’den ‘kripto paralarda risk’ uyarısı

IMF’den ‘kripto paralarda risk’ uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) son dönemde hızla büyüyen kripto para piyasalarıyla ilgili endişelerini açıkladı

1 Saat Önce
2021-12-24 21:27:08
IMF’den ‘kripto paralarda risk’ uyarısı

IMF verilerine göre Eylül ayında kripto para piyasalarının toplam değeri 2 trilyon doları aştı. Bu, 2020'nin başından bu yana 10 kat artış anlamına geliyor.

IMF'ye göre en büyük risklerden biri, bu varlıklarda işlem yapan birçok kişi ve finansal kurumun ‘güçlü işletme, denetim ve risk yönetimi' konusunda yetersiz olması. IMF tüketicilerin risk altında olduğunu, bu alanda yeterince şeffaflık ve açıklık olmadığını belirtti. Kripto paraların kara para aklamakta veya terörün finansmanında kullanılmasının da risklerden biri olduğu belirtildi.

Açıklamada kripto para piyasası hızla büyürken regülasyonların ise bunun gerisinde kaldığı ifade edildi. Kurum, uluslararası düzenleyici kurumların birlikte çalışarak ortak kurallar getirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Birçok farklı kurum da kripto para piyasasını daha güvenli hale getirmek için çağrıda bulunuyor, bazı kurumlar kripto paraların geleceğin para birimleri olacağını öngörürken kimileri kripto varlıkların riskleri konusunda endişeli.

İngiltere Finansal Yönetim Otoritesi FCA sosyal medyada çok fazla takipçisi olan ‘influencer'ların kripto para reklamı yapmaları konusunda uyardı. Eylül'de yapılan bir açıklamada “Bazı influencer'lar aslında hiç varolmayan coin'lerin reklamını yapıyor” dendi. Ülkede Haziran ayında yapılan bir araştırmaya göre 2.3 milyon kişi kripto para yatırımı yapıyor.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş