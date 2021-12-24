IMF’den ‘kripto paralarda risk’ uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) son dönemde hızla büyüyen kripto para piyasalarıyla ilgili endişelerini açıkladı

IMF verilerine göre Eylül ayında kripto para piyasalarının toplam değeri 2 trilyon doları aştı. Bu, 2020'nin başından bu yana 10 kat artış anlamına geliyor.

IMF'ye göre en büyük risklerden biri, bu varlıklarda işlem yapan birçok kişi ve finansal kurumun ‘güçlü işletme, denetim ve risk yönetimi' konusunda yetersiz olması. IMF tüketicilerin risk altında olduğunu, bu alanda yeterince şeffaflık ve açıklık olmadığını belirtti. Kripto paraların kara para aklamakta veya terörün finansmanında kullanılmasının da risklerden biri olduğu belirtildi.

Açıklamada kripto para piyasası hızla büyürken regülasyonların ise bunun gerisinde kaldığı ifade edildi. Kurum, uluslararası düzenleyici kurumların birlikte çalışarak ortak kurallar getirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Birçok farklı kurum da kripto para piyasasını daha güvenli hale getirmek için çağrıda bulunuyor, bazı kurumlar kripto paraların geleceğin para birimleri olacağını öngörürken kimileri kripto varlıkların riskleri konusunda endişeli.

İngiltere Finansal Yönetim Otoritesi FCA sosyal medyada çok fazla takipçisi olan ‘influencer'ların kripto para reklamı yapmaları konusunda uyardı. Eylül'de yapılan bir açıklamada “Bazı influencer'lar aslında hiç varolmayan coin'lerin reklamını yapıyor” dendi. Ülkede Haziran ayında yapılan bir araştırmaya göre 2.3 milyon kişi kripto para yatırımı yapıyor.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.