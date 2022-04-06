ICRYPEX, TOSFED'e sponsor oldu!

Motor sporlarına olan desteği ile her geçen gün takdir alan ICRYPEX, bugün gerçekleştirdiği lansmanla Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile ana sponsorluk anlaşmasının imzalandığını açıkladı.

Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarından ICRYPEX, yeni sponsorluk anlaşmasını duyurmanın heyecanını yaşıyor. Kuruluş tarihinden itibaren çeşitli sponsorluk anlaşmalarıyla adından sıkça söz ettiren ICRYPEX, son olarak Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile gerçekleştirdiği ana sponsorluk anlaşmasını bugün düzenlediği lansman ile kamuoyuna paylaştı.

Bugün sabah saatlerinde basın mensublarının da katılımıyla Four Seasons Bosphorus Otel'de gerçekleşen lansman buluşmasında TOSFED ve ICRYPEX yeni sponsorluk ortaklığının heyecanını yaşadı. Saat 10.00'da katılımcılara kapılarını açan lansman etkinliği, katılımcıların tamamlanmasıyla saat 11.00'de start aldı.

Gerçekleşen lansmanda basın mensublarının karşısına çıkan TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer ise müjdesi verilen sponsorluk anlaşması hakkında özel düşüncelerini paylaştı. 2022 sezonu için yapılan sponsorluk anlaşmasının detayları hakkında bilgi veren değerli iki isim, böyle bir anlaşma aracılığıyla ortak bir yolda bulunmanlarından dolayı mutluluklarını dile getirdi. Four Seasons Bosphorus Otel'de gerçekleşen lansmana ise katılımın bir hayli yüksek olması taraflar tarafından oldukça hoş karşılandı.

Motor sporlarına gösterdiği yoğun ilgi ve destekle övgüler toplayan ICRYPEX, şu an Formula2'de boy gösteren ve geçtiğimiz yıllarda EuroFormula Open Şampiyonası'nda da yer alan milli pilotumuz Cem Bölükbaşı'ya da desteğini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile bugün gerçekleştirdiği yeni sponsorluk anlaşmasıyla kamuoyuna adeta mesaj veren ICRYPEX'in gelecek yıllarda da motor sporlarına desteklerini sürdürmesi bekleniyor. Bugün gerçekleştirilen ana sponsorluk anlaşmasının ise tüm detaylarının ise gün içinde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

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