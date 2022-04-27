ICRYPEX borsası güvenilir mi? ICRYPEX borsasına nasıl kayıt olunur?

Kripto para borsalarında son dönemlerde yatırımcı sayısının artışı ile birlikte en çok merak edilenlerden birisi de güvenli kripto para yatırımı nereden ve nasıl yapılır? Kripto para borsalarını incelediğimiz bu seride bu yazımızda ICRYPEX borsasını inceleyeceğiz.

ICRYPEX Borsası Güvenilir Mi?

Geçmişten günümüze insanlar ve şirketler sürekli olarak yatırım yaparak belli oranlarda kazanç sağlamayı hedeflemektedir. Bu yatırım stili tarzı hala tüm dünyada yaygın şekilde devam ediyor fakat son zamanlarda altın ve döviz kuruna yatırım yapan kişilerin sayısında azalma gözle görülür şekilde azalıyor. Ancak kripto para gibi çok kazançlı yatırım aracının ortaya çıkması ile pek çok yeni yatırım türü hayatımıza girdi. ICRYPEX borsası da yerli kripto para piyasası içerisinde büyük bir yer edinmiş ve yaptığı hacim ve işlem hızı ile birlikte yatırımcılara güvenilirliğini her gün yeniden ispat etmeyi hedefliyor.



Kurulduğu 2018 yılından bu yana kurumsal şekilde kripto para piyasasındaki yerine devam eden ICRYPEX borsası oldukça büyük bir kitleye sahip. Ayrıca bu borsanın tercih edilmesinin en büyük nedenlerinden biri komisyon oranlarının düşük olması ile ilgilidir. Diğer kripto para borsalarına bakıldığı zaman ICRYPEX borsası daha düşük fiyatlar ve ile çalışıyor.

ICRYPEX NFT Alım ve Satış İşlemleri Nasıl Yapılıyor?

ICRYPEX borsası üzerinden NFT ile ilgili tüm işlemlerinizi yapmanız için olanak sağlar. NFT üretmek, alım ve satım işlemleri ve trend NFT'ler için borsayı ziyaret ederek en kapsamlı şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz.

Ayrıca diğer borsaların aksine ICRYPEX borsası arızalı olan bir NFT ihbar edildiği zaman anında duruma el koyuyor. Alım veya satım işlemleri sırasında yaşanan olumsuz bir durumda canlı destek hakkını kullanarak mobil şekilde sorunu çözmenize yardımcı olacak bir ekipte bulunuyor. NFT şu anki yatırım araçları arasında en dikkat çeken ve en çok yatırım yapılan bir araçtır. ICRYPEX borsasının ise bu alanda sloganı ''En hızlı ve güvenli yolu sunar''.

ICRYPEX Borsasına Nasıl Kayıt Olunur?

ICRYPEX borsasına kayıt olmanız için öncelikle mobil uygulamayı kullanacağınız cihaza indirmeniz gerekiyor. İndirme işlemini yaptıktan sonra kayıt ol seçeneğine girerek sizden istenen bilgileri girmeniz yeterli olacaktır. Sonrasında yatırım tapacağınız sayfalar açılıp bu sayfalarda belirlediğiniz tutarlarda yatırım yapabilirsiniz.

Yatırım yapacağınız tutarı belirleyip istenen bankalar arasından EFT veya havale yolunu tercih edebilirsiniz. Yapılan işlemler yasal olup site tüm izinlere sahip şekilde çalışır. Yaşanan tüm sorununuzda daima ve en hızlı şekilde sizlere yardımcı olan ICRYPEX borsası en güncel şekilde sizlere hizmet vermeyi hedeflediğini dile getiriyor.

ICRYPEX Borsasına Nasıl Yatırım Yapılır?

ICRYPEX borsasına yatırım yapmak için öncelikle kayıt yapmanız gerekir. Ayrıca yeni ve çok ses getiren ICRYPEX yeni kampanyası ile yeni kayıt olan müşteriler için 30 TL tutarında Bitcoin hediye ediyor. Bitcoin kripto para piyasasının atası olup şu anki değeri 500 bin doları geçmiştir. Bu kampanya ile herhangi bir yatırım yapmadan deneme amaçlı kazanç sağlayabilirsiniz.



Yatırım yapmak için bağlı olduğunuz banka ile ilgili istenen bilgileri girdikten sonra belirlediğiniz tutar en kısa sürede sisteme yatırılır. Ayrıca yatırım yaparken oldukça dikkat etmeniz gerekiyor. Yatırım yaptıktan sonra sisteme giriş yapıp coinlerim kısmından yatırımınızı takip edebilirsiniz. .