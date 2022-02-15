DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ankara'dan yurt dışına yeni direkt uçuşlara devam...
Yasak Elma Meriç kimdir? Ece İrtem hayatı, yaşı, eğitimi
Başkan Ercan Millet Kıraathanesinde öğrencilerle
Devam zorunluluğu kalktı mı? Özel eğitim gören öğrencilere devam zorunluluğu var mı? 2022 Sağlık sorunu olan öğrencilere bu sene devamsızlık var mı?
Rusya Parlamentosu'nun alt kanadından son dakika Ukrayna önerisi
Ev sıcaklığında konukevi
Sedef Kabaş'ın tutukluluğu ile ilgili yeni gelişme
Masaüstü bilgisayar ayda ne kadar elektrik harcar? Bilgisayar günde kaç TL elektrik harcar?
Noter ücret tarifesi 2022! Noter ücret tarifesi 2022 ne kadar? Noter ücreti ne kadar?
Alparslan Büyük Selçuklu 13.bölüm izle | Alparslan son bölüm (13.bölüm) tek parça izle
Recep ayının 15. günü hangi güne denk geliyor? Recep ayının 15. günü ne zaman?
Öğrencisini tekme tokat döven öğretmen hakkında karar!
Davutoğlu'ndan ''altılı masa'' açıklaması: Öyle bir hava oluştu ki, sanki işi zorlaştırıyorum
Onursal Adıgüzel kimdir? Onursal Adıgüzel nereli, kaç yaşında?
Augmentin nedir? ne işe yarar? ne için kullanılır?

TIMETURK / DİJİTAL PARA / Hamster coin nedir? Hamstercoin ne kadar oldu?

Hamster coin nedir? Hamstercoin ne kadar oldu?

Kripto para altın ve dolardan sonra en çok yatırım yapılan değer oldu. Bu nedenle birçok kişinin gündemine girmekte. Hamstercoin’de meydana gelen hareketlilik gündem konusu haline geldi. Hamstercoin piyasasını takip eden kişiler arama motorlarında sorularına cevap aramakta. Peki, Hamster coin nedir? Hamstercoin kim tarafından geliştirildi? Hamstercoin ne kadar oldu?

2 Saat Önce
2022-02-15 12:13:50
Hamster coin nedir? Hamstercoin ne kadar oldu?

Yatırım yapmak isteyen kişiler yatırım amacıyla kripto paraları araştırıyor. Hamstercoin kripto parasında 15 Şubat günü aniden bir yükseliş yaşandı. Kripto para piyasasını takip eden kişiler bu durumun nedenini merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

Hamster coin nedir?

Hamster coin merkezi bulunmayan ve Binance Smart Chain ağı üzerinde çalışan bir kripto para birimi olarak bilinmektedir. CoinMarketCap üzerinde Eylül 2021 tarihinden itibaren yer almaya başlamıştır. Bu sebeple oldukça yeni bir altcoin olarak bilinmektedir.

Hamstercoin ne kadar oldu?

Hamster fiyatı, son 7 gün içinde %7,28 yükseldi. Fiyat son 24 saat içinde %25,87 yükseldi. Fiyat, sadece son bir saat içinde %0,81 yükseldi. Güncel fiyat, HAM başına ₺0,00. Hamster, ₺50,01 ile tüm zamanların en yüksek değerinin %100,00 altında.

Hamster fiyatı bugün $0,000000010709 ve 24 saatlik işlem hacmi $237.174.Fiyat son 24 saatte 23.9% artmıştır.Dolaşımda 0 HAM coin arzı, toplamda 10 Katrilyon coin arzı bulunmaktadır. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş