Hamster coin nedir? Hamstercoin ne kadar oldu?

Kripto para altın ve dolardan sonra en çok yatırım yapılan değer oldu. Bu nedenle birçok kişinin gündemine girmekte. Hamstercoin’de meydana gelen hareketlilik gündem konusu haline geldi. Hamstercoin piyasasını takip eden kişiler arama motorlarında sorularına cevap aramakta. Peki, Hamster coin nedir? Hamstercoin kim tarafından geliştirildi? Hamstercoin ne kadar oldu?

Yatırım yapmak isteyen kişiler yatırım amacıyla kripto paraları araştırıyor. Hamstercoin kripto parasında 15 Şubat günü aniden bir yükseliş yaşandı. Kripto para piyasasını takip eden kişiler bu durumun nedenini merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

Hamster coin nedir?

Hamster coin merkezi bulunmayan ve Binance Smart Chain ağı üzerinde çalışan bir kripto para birimi olarak bilinmektedir. CoinMarketCap üzerinde Eylül 2021 tarihinden itibaren yer almaya başlamıştır. Bu sebeple oldukça yeni bir altcoin olarak bilinmektedir.

Hamstercoin ne kadar oldu?

Hamster fiyatı, son 7 gün içinde %7,28 yükseldi. Fiyat son 24 saat içinde %25,87 yükseldi. Fiyat, sadece son bir saat içinde %0,81 yükseldi. Güncel fiyat, HAM başına ₺0,00. Hamster, ₺50,01 ile tüm zamanların en yüksek değerinin %100,00 altında.

Hamster fiyatı bugün $0,000000010709 ve 24 saatlik işlem hacmi $237.174.Fiyat son 24 saatte 23.9% artmıştır.Dolaşımda 0 HAM coin arzı, toplamda 10 Katrilyon coin arzı bulunmaktadır. .