Haftanın en önemli kripto haberleri

AB Parlamentosu Bitcoin yasağı paragrafına karşı karar veriyor, Instagram NFT trenine atlıyor ve İnternet Bilgisayarı (ICP) akıllı sözleşmelerle Ukrayna savaşını bitirmek istiyor.

Kripto alanında heyecan verici bir hafta daha sona erdi. Yeni haftaya girerken bir bakışta Bitcoin and Co. ile ilgili geçtiğimiz haftanın en önemli olayları.

AB Parlamentosu Bitcoin yasağına karşı oy kullandı

Avrupa'daki kripto alanının nefesini kesen bir karar: Fiili Bitcoin yasağı şimdilik masanın dışında kalmış durumda. AB Parlamentosu, oylamadan kısa bir süre önce değişiklik olarak sunulan sorunlu paragrafa karşı karar verdi.

Bununla birlikte, Avrupa kripto alanı tamamen güvende hissedemez. MiCA yönergeleri tüm süreci tamamlamadan önce yapılacak daha çok iş var. Oylama bir aşama zaferi olarak tanımlanabilir. Ekonomi ve para biriminden sorumlu komitenin (ECON) başkanı Stefan Berger (CDU) bunu böyle görüyor.

Instagram yakında NFT özelliği ile mi geliyor?

Popüler influencer platformu Instagram yakında NFT'lerle süslenecek. Bu, Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından Austin, Teksas'taki bir konferansta açıklandı. Ancak Zuckerberg, özelliğin nasıl tasarlanması gerektiğini tam olarak açıklamadı. Diğer sosyal medya platformları, zaten değiştirilemeyen belirteçleri entegre etti. Twitter'ın premium versiyonu artık kullanıcılarının NFT'leri profil resimleri olarak kullanmalarına izin veriyor, bu da altıgen şeklindeki normal resimlerden farklı. Meta'nın NFT'lerle ilgili konuya nasıl yaklaşmak istediğini göreceğiz.

SEC, kripto şirketlerini evrak işleriyle boğacak

BlockFi davasından ve 100 milyon dolarlık ağır para cezasından sonra, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun şu anda ihlalleri çökerttiği herkes için açık olmalıdır. Ancak şimdi, Kongre'den SEC'in çok sert bir şekilde harekete geçeceğinden korkan eleştirel sesler var.

SEC Başkanı Gensler'e yazdığı bir mektupta , hem Cumhuriyetçilerden hem de Demokratlardan toplam sekiz kongre üyesi, teşkilatın yoğun bilgi talepleriyle ilgili endişelerini dile getirdi. Hatta sözde “Kağıt İşlerini Azaltma Yasası”nın (PRA) ihlalinden söz ediliyor.

Proof-of-stake gerginliğinde Ethereum'un önemi!

DeFi'nin zirvesi şu anda Proof of Stake konsensüs mekanizmasına geçme yolunda ilerliyor. "Fırın" adlı son test ağı başarıyla uygulandı. Şimdi, Ethereum ağının katılımcıları, her şeyin sorunsuz çalıştığından emin olmak için geçişten önce son genel test ağını kontrol etmelidir. Kripto sahnesi, bu yıl Ethereum 2.0'a son dönüşümü bekliyor.

Ukrayna savaşını kripto teknolojisiyle bitirilebilir mi?

İnternet bilgisayarının kurucusu Dominic Williams bir blog yazısında biraz farklı bir öneri paylaştı. Buna göre, Rus nüfusunu Ukrayna'daki korkunç olaylar hakkında eğitmek için akıllı sözleşmeler ve “Halk Partileri” adı verilen bir doğrulama süreci kullanılacak. Buradaki fikir, Rus vatandaşlarına bilgilendirici videoları izlemeye teşvik etmek için kripto para olarak 50 dolar ödemek. Rus halkının daha sonra Putin'e karşı çıkacağını umuyor. Halkını liderine düşman etmek savaşı bitirebilir mi?

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