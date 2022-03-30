Hackerlardan 615 milyon dolarlık kripto para soygunu

Siber korsanlar, blok zinciri projesi Ronin'in sisteminden yaklaşık 615 milyon dolar değerinde kripto para çaldı.

Ronin'den yapılan açıklamaya göre, hackerların 23 Mart tarihinde gerçekleştirdiği saldırı yeni fark edildi.

O gün 540 milyon dolara tekabül eden çalıntı kripto paraların bugün 615 milyon dolar değerinde olduğuna dikkat çekildi.

Blok zinciri analiz firması Elliptic, bu olayın, en büyük 2'nci kripto para hırsızlığı olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

NFT pazar takipçisi CryptoSlam'e göre, Ronin, NFT kullanan ve tüm zamanların en büyük NFT koleksiyonu olan popüler çevrim içi oyun Axie Infinity'ye güç sağlamak için kullanılıyor.

Ronin, suçluların adalete teslim edilmesini sağlamak için devlet kurumlarıyla iş birliği yapıldığını duyurdu.

Ayrıca, kullanıcıların ağa para yatırıp çekemedikleri aktarıldı.

Kaynak: TRT Haber .