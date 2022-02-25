Günün en çok kazandıran ve kaybettiren altcoinleri

Kripto para piyasalarının büyük düşüş yaşadığı son günlerde yatırımcısına en çok para kazandıran ve kaybettiren altcoinler.

Yatırım dünyası yaşanan Rusya - Ukrayna gerginliği ile birlikte çalkalanmaya devam ediyor. Bu ekonomik kargaşa içerisinde yatırımcılar en az zararla çıkmaya çalışıyor. Bir yandan da kimi yatırımcılar ise piyasanın tüm nimetlerinden yararlanmaya devam ediyor.

1- Revive (RVE) coin

Kripto para piyasalarında son 24 saat içerisinde en çok değer kazanan altcoin ise bir hayli alt sıralarda olan ve son dönemde yeni halka arz edilmiş olan Revive (RVE) coin oluyor. Yüzde 889.36 değer kazanan RVE coin anlık fiyatı ise 0,001546 TL olarak karşımıza çıkıyor. Son derece düşük bir hacme sahip olmasına karşılık satış tarafında neredeyse kimsenin olmadığı Revive coin tüm kripto paraların sıralandığı listede 4823. sıraya kadar yükseliş göstermiş durumda.

2- Shiba Toby (SHBT) coin

Son 24 saat içerisinde yatırımcısına en çok kazandırmış bir diğer altcoin ise Shiba Toby (SHBT) coin oluyor. İncelemenin yapıldığı saatlerde yüzde 338 değer kazanan SHBT coin 0,0000008563 TL'ye kadar yükseliş gösteriyor. Tüm kripto paraların sıralandığı listede ise 4603. sıraya kadar yükseliş yaşıyor.

3- Halo Network (HO) coin

Piyasaların bu denli düşüş yaşadığı dönemde yatırımcısına en çok para kazandıran altcoinlerden 3. olarak karşımıza çıkan Halo Network yüzde 275 değer kazanarak 11.50 TL seviyesine kadar ulaşıyor. Listenin son basamadığında olmasına karşılık bu 3 altcoin arasında en yüksek hacme ulaşan HO coin 16 bin TL hacim yaratıyor ve en değerli kripto paralar listesinde 3253. sıraya kadar yükseliş gösteriyor.

Piyasada kazanan yatırımcıların olması için kaybeden yatırımcıların olması da mutlaka şart... Kripto para piyasalarında bu düşüşle birlikte altcoinlerden bazıları yatırımcıların neredeyse tüm parasına kast edercesine düşüş yaşamaya devam ediyor.

1- BFK Warzone (BFK) coin

Piyasada yaşanan dalgalanmalardan bağımsız olarak neredeyse sıfırlanmak üzere olan ve yatırım yapanların paralarının yüzde 98 değer kaybetmesine neden olan BFK coinde hacim yalnızca 2080 TL. BFK coinin yeni fiyatı ise yalnzıca 0,0003003 TL. Bu denli düşüş yaşamasına karşılık alım fırsatı olarak görülmeyen BFK coin, yatırımcılar tarafından büyük eleştiri yağmuruna tutuldu ve kripto paranın sahiplerine hırsızlık suçlamaları yapıldı.

2- Ashare coin

Podyumun ikinci basamağında yer alan Ashere coin yüzde 87.71 değer kaybederek 780,83 TL'ye kadar geriliyor ve en değer kripto para listesinde 5000. sıraya kadar gerilemiş durumda. Bu denli sert düşüş yaşamasına karşın kripto paranın son 24 saat hacmi ise yalnızca 773 lira...

3 - Doge Rise Up (DRU) coin

Yatırımcısına en çok para kaybettirenler listesinin son basamağında yer alan DRU coin Yüzde 67.79 değer kaybederek 0.000000005955 TL'ye kadar geriliyor. Kripto para piyasalarında varlığı ile yokluğu neredeyse bir olan bu altcoin için yükseliş öngörmek neredeyse imkansız son 24 saat içerisinde 4.200 TL hacim yaratan Doger Rise Up coinde arz miktarı maximum seviye olan 1.000.000.000.000.000 adet olarak karşımıza çıkıyor.

Kripto Para Analisti / Cem Arslan

İçerik yatırım tavsiyesi değildir. .