Gözler bugünkü kripto para toplantısında! Yasal çerçeve getirilecek

Kripto para düzenlemesi, Meclis gündemine geliyor. Kripto paranın yasal çerçevesinin oluşturulacağı çalışma için sektör temsilcileri ve uzmanların görüşleri alınacak. İlk görüşme bugün yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kripto para için talimat verdi. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Kripto para piyasalarının yasal çerçeveye alınması için çalışmalar hız kazandı.

Kripto paraya yasal çerçeve

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, sektörün önde gelen isimleriyle ilk teması internet ortamında kurdu. Yüz yüze görüşme ise bugün yapılacak.

Buluşmayı sosyal medya hesabından duyuran Elitaş, sektör temsilcilerini Meclis'te misafir edip istek ve önerilerini dinleyecek.

Kripto para yasa taslağının derinlemesine müzakere edilmesi için alt komisyon kurma ihtimali de masada.

Meclis'te kripto para toplantısı

Komisyon safhasında ise, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mağduriyet yaşayan yatırımcılar dinlenecek. Yatırımcıların mağduriyet yaşamaması için titiz bir çalışma yürütülecek. Alt yapı hizmeti sunan şirketler için şeffaflık şartı getirilecek.

Böylece kara para aklama gibi suçların önünün kesilmesi de hedefleniyor.

Teklife son şekli Plan ve Bütçe komisyonunda verilecek. Kripto para düzenlemesinin bu yasama yılı içinde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.