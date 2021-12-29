DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Akdeniz’de 5,5 büyüklüğünde deprem
Yılbaşında İstanbul'da yağmur var mı? 1 Ocak'ta İstanbul'da hava yağmurlu mu?
Plüton'un yüzeyinde keşfedilen gizemli şekillerin sırrı çözüldü
İslam Memiş'ten yüksekten dolar ve altın alanlara müjdeli haber!
Gözler bugünkü kripto para toplantısında! Yasal çerçeve getirilecek
İngiltere'de vaka sayısı rekor kırdı
Mark Zuckerberg sanal olmayan bir arazi daha aldı
Berlusconi cumhurbaşkanlığına hazırlanıyor
Sisi'den Mısır'da ilginç yasak
Gannuşi'den 'diyalog' çağrısı
14 Ocak tarihine dikkat! ''Tehlikeli'' köpekler sokaklara bırakılabilir
Sağlık çalışanlarına müjde! 6 ay daha uzatıldı
Merkez Bankası’ndan altın hesabını TL'ye çevirene destek!
14 yaşındaki kız, 'dünyanın en güvenli ülkesi' dediği ABD'de polis kurşunuyla öldü
Gannuşi'den 'Tunus'un geleceğini belirleyecek kapsamlı diyalog' çağrısı

TIMETURK / DİJİTAL PARA / Gözler bugünkü kripto para toplantısında! Yasal çerçeve getirilecek

Gözler bugünkü kripto para toplantısında! Yasal çerçeve getirilecek

Kripto para düzenlemesi, Meclis gündemine geliyor. Kripto paranın yasal çerçevesinin oluşturulacağı çalışma için sektör temsilcileri ve uzmanların görüşleri alınacak. İlk görüşme bugün yapılacak.

32 Dakika Önce
2021-12-29 08:28:16
Gözler bugünkü kripto para toplantısında! Yasal çerçeve getirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kripto para için talimat verdi. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Kripto para piyasalarının yasal çerçeveye alınması için çalışmalar hız kazandı.

Kripto paraya yasal çerçeve

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, sektörün önde gelen isimleriyle ilk teması internet ortamında kurdu. Yüz yüze görüşme ise bugün yapılacak.

Buluşmayı sosyal medya hesabından duyuran Elitaş, sektör temsilcilerini Meclis'te misafir edip istek ve önerilerini dinleyecek.

Kripto para yasa taslağının derinlemesine müzakere edilmesi için alt komisyon kurma ihtimali de masada.

Meclis'te kripto para toplantısı

Komisyon safhasında ise, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mağduriyet yaşayan yatırımcılar dinlenecek. Yatırımcıların mağduriyet yaşamaması için titiz bir çalışma yürütülecek. Alt yapı hizmeti sunan şirketler için şeffaflık şartı getirilecek.

Böylece kara para aklama gibi suçların önünün kesilmesi de hedefleniyor.

Teklife son şekli Plan ve Bütçe komisyonunda verilecek. Kripto para düzenlemesinin bu yasama yılı içinde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş