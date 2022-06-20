Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paraları
Webtekno, kripto para piyasasında geçen hafta sahiplerine en fazla kazandıran ve kaybettiren kripto para birimlerini listeledi.
2022-06-20 11:41:13
Haberdeki tüm veriler CoinMarketCap'ten en fazla piyasa hacmine sahip 100 birim arasından alındı. 24 saatlik hacim dolar cinsinden verildi. Veriler, yazı yazıldığı anda alındı, dolayısıyla gün içinde haftalık kapanış gerçekleşinceye kadar değişiklik gösterebilir.
Toplam Piyasa Değeri:
Geçen haftanın en çok kazandıran kripto paraları:
1. Bitcoin SV (BSV)
- Haftalık değişim: %18.51
- 24 saatlik hacim: 169,411,557 dolar
- Geliştirici: nChain Wright
2. Helium (HNT)
- Haftalık değişim: %18.28
- 24 saatlik değişim: 38,176,708 dolar
- Geliştirici: -
3. Elrond (EGLD)
- Haftalık değişim: %9.78
- 24 saatlik değişim: 86,069,921 dolar
- Geliştirici: Lucian Todea ve Beniamin ve Lucian Mincu
4. Kadena (KDA)
- Haftalık değişim: %5.82
- 24 saatlik değişim: 25,823,021 dolar
- Geliştirici: Stuart Popejoy ve Will Martino
Geçen haftanın en çok kaybettirenleri:
1. Nexo (NEXO)
- Haftalık değişim: -%36.62
- 24 saatlik hacim: 12,700,942 dolar
- Geliştirici: -
2. Curve DAO Token (CRV)
- Haftalık değişim: -%32.82
- 24 saatlik değişim: 96,293,385 dolar
- Geliştirici: Michael Egorov
3. Monero (XMR)
- Haftalık değişim: -%32.36
- 24 saatlik değişim: 114,028,828 dolar
- Geliştirici: Riccardo Spagni
4. Polygon (MATIC)
- Haftalık değişim: -%32.02
- 24 saatlik hacim: 522,886,831 dolar
- Geliştirici: Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal ve Anurag Arjun
5. KuCoin Token (KCS)
- Haftalık değişim: -%31.48
- 24 saatlik hacim: 11,264,067 dolar
- Geliştirici: -
6. Aave (AAVE)
- Haftalık değişim: -%31.21
- 24 saatlik hacim: 187,533,224 dolar
- Geliştirici: Stani Kulechov
7. THORChain (RUNE)
- Haftalık değişim: -%31.17
- 24 saatlik hacim: 93,007,457 dolar
- Geliştirici: -
8. Flow (FLOW)
- Haftalık değişim: -%31.03
- 24 saatlik hacim: 34,418,196 dolar
- Geliştirici: Roham Gharegozlou, Dieter Shirley ve Mikhael Naayem
9. Gnosis (GNO)
- Haftalık değişim: -%29.64
- 24 saatlik hacim: 11,881,594 dolar
- Geliştirici: -
10. Wrapped Bitcoin (WBTC)
- Haftalık değişim: -%29.50
- 24 saatlik hacim: 758,788,112 dolar
- Geliştirici: -
Kaynak: webtekno.com
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