Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paraları

Webtekno, kripto para piyasasında geçen hafta sahiplerine en fazla kazandıran ve kaybettiren kripto para birimlerini listeledi.

Haberdeki tüm veriler CoinMarketCap'ten en fazla piyasa hacmine sahip 100 birim arasından alındı. 24 saatlik hacim dolar cinsinden verildi. Veriler, yazı yazıldığı anda alındı, dolayısıyla gün içinde haftalık kapanış gerçekleşinceye kadar değişiklik gösterebilir.

Toplam Piyasa Değeri:

Geçen haftanın en çok kazandıran kripto paraları:

1. Bitcoin SV (BSV)

Haftalık değişim: %18.51

%18.51 24 saatlik hacim: 169,411,557 dolar

169,411,557 dolar Geliştirici: nChain Wright

2. Helium (HNT)

Haftalık değişim: %18.28

%18.28 24 saatlik değişim: 38,176,708 dolar

38,176,708 dolar Geliştirici: -

3. Elrond (EGLD)

Haftalık değişim: %9.78

%9.78 24 saatlik değişim: 86,069,921 dolar

86,069,921 dolar Geliştirici: Lucian Todea ve Beniamin ve Lucian Mincu

4. Kadena (KDA)

Haftalık değişim: %5.82

%5.82 24 saatlik değişim: 25,823,021 dolar

25,823,021 dolar Geliştirici: Stuart Popejoy ve Will Martino

Geçen haftanın en çok kaybettirenleri:

1. Nexo (NEXO)

Haftalık değişim: -%36.62

-%36.62 24 saatlik hacim: 12,700,942 dolar

12,700,942 dolar Geliştirici: -

2. Curve DAO Token (CRV)

Haftalık değişim: - %32.82

%32.82 24 saatlik değişim: 96,293,385 dolar

96,293,385 dolar Geliştirici: Michael Egorov

3. Monero (XMR)

Haftalık değişim: - %32.36

%32.36 24 saatlik değişim: 114,028,828 dolar

114,028,828 dolar Geliştirici: Riccardo Spagni

4. Polygon (MATIC)

Haftalık değişim: -%32.02

-%32.02 24 saatlik hacim: 522,886,831 dolar

522,886,831 dolar Geliştirici: Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal ve Anurag Arjun

5. KuCoin Token (KCS)

Haftalık değişim: -%31.48

-%31.48 24 saatlik hacim: 11,264,067 dolar

11,264,067 dolar Geliştirici: -

6. Aave (AAVE)

Haftalık değişim: -%31.21

-%31.21 24 saatlik hacim: 187,533,224 dolar

187,533,224 dolar Geliştirici: Stani Kulechov

7. THORChain (RUNE)

Haftalık değişim: -%31.17

-%31.17 24 saatlik hacim: 93,007,457 dolar

93,007,457 dolar Geliştirici: -

8. Flow (FLOW)

Haftalık değişim: -%31.03

-%31.03 24 saatlik hacim: 34,418,196 dolar

34,418,196 dolar Geliştirici: Roham Gharegozlou, Dieter Shirley ve Mikhael Naayem

9. Gnosis (GNO)

Haftalık değişim: -%29.64

-%29.64 24 saatlik hacim: 11,881,594 dolar

11,881,594 dolar Geliştirici: -

10. Wrapped Bitcoin (WBTC)

Haftalık değişim: -%29.50

-%29.50 24 saatlik hacim: 758,788,112 dolar

758,788,112 dolar Geliştirici: -

Kaynak: webtekno.com

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