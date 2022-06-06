Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paraları

Webtekno geçen hafta en fazla kazandıran ve kaybettiren 10 kripto para birimini sizler için sıraladı. Yazıdaki tüm veriler CoinMarketCap’ten en fazla piyasa hacmine sahip 100 birim arasından alındı.

Kripto para piyasası, büyük getiriler sağlayabildiği gibi elinizdekini son damlasına kadar alabilecek kadar da riskli bir piyasa. Üstelik paranızı katlayabileceğiniz ya da kat kat kaybedebileceğiniz bu zaman dilimi, yalnızca birkaç saatle de sınırlı olabiliyor. Piyasanın gelecekteki yönünü öğrenmek içinse geçmişe bakmak zaman zaman oldukça faydalı olabiliyor.

Webtekno, geçen hafta en fazla kazandıran ve kaybettiren 10 kripto para birimini sizler için sıraladı. Yazıdaki tüm veriler CoinMarketCap'ten en fazla piyasa hacmine sahip 100 birim arasından alındı. 24 saatlik hacim dolar cinsinden verildi. Veriler, yazı yazıldığı anda alındı, dolayısıyla gün içinde haftalık kapanış gerçekleşinceye kadar değişiklik gösterebilir.

Toplam Piyasa Değeri

Geçen haftanın en çok kazandıran kripto paraları:

1. Waves (WAVES)

Haftalık değişim: %89.11

%89.11 24 saatlik hacim: 734,849,394 dolar

734,849,394 dolar Geliştirici: Alexander Ivanov

2. Helium (HNT)

Haftalık değişim: %28.81

%28.81 24 saatlik değişim: 36,361,401dolar

36,361,401dolar Geliştirici: -

3. Cardano (ADA)

Haftalık değişim: %18.34

%18.34 24 saatlik değişim: 440,608,913 dolar

440,608,913 dolar Geliştirici: Charles Hoskinson

4. Stellar (XLM)

Haftalık değişim: %15.46

%15.46 24 saatlik değişim: 174,194,516 dolar

174,194,516 dolar Geliştirici: Jed McCaleb ve Joyce Kim

5. The Graph (GRT)

Haftalık değişim: %13.92

%13.92 24 saatlik değişim: 103,851,332 dolar

103,851,332 dolar Geliştirici: Yaniv Tal, Jannis Pohlmann ve Brandon Ramirez

6. Chiliz (CHZ)

Haftalık değişim: %10.90

%10.90 24 saatlik değişim: 53,155,510 dolar

53,155,510 dolar Geliştirici: Alexandre Dreyfus ve ekibi

7. Chainlink (LINK)

Haftalık değişim: %10.82

%10.82 24 saatlik değişim: 372,032,005 dolar

372,032,005 dolar Geliştirici: SmartContract

8. IOTA (MIOTA)

Haftalık değişim: %9.77

%9.77 24 saatlik değişim: 8,582,684 dolar

8,582,684 dolar Geliştirici: -

9. Aave (AAVE)

Haftalık değişim: %9.58

%9.58 24 saatlik değişim: 116,007,716 dolar

116,007,716 dolar Geliştirici: Stani Kulechov

10. Neo (NEO)

Haftalık değişim: %9.52

%9.52 24 saatlik değişim: 114,847,615 dolar

114,847,615 dolar Geliştirici: Da Hongfei ve Erik Zhang

Geçen haftanın en çok kaybettirenleri:

1. STEPN (GMT)

Haftalık değişim: -%17.59

-%17.59 24 saatlik hacim: 394,028,084 dolar

394,028,084 dolar Geliştirici: Jerry Huang ve Yawn Rong

2. Convex Finance (CVX)

Haftalık değişim: - %12.36

%12.36 24 saatlik hacim: 9,238,597 dolar

9,238,597 dolar Geliştirici: -

3. Solana (SOL)

Haftalık değişim: -%11.84

-%11.84 24 saatlik hacim: 1,021,679,032 dolar

1,021,679,032 dolar Geliştirici: Anatoly Yakovenko

4. Avalanche (AVAX)

Haftalık değişim: -%7.61

-%7.61 24 saatlik hacim: 437,802,172 dolar

437,802,172 dolar Geliştirici: Emin Gün Sirer

5. 1inch Network (1INCH)

Haftalık değişim: -%6.97

-%6.97 24 saatlik hacim: 43,100,874 dolar

43,100,874 dolar Geliştirici: Sergej Kunz ve Anton Bukov

6. Mina (MINA)

Haftalık değişim: -%6.40

-%6.40 24 saatlik hacim: 12,581,564 dolar

12,581,564 dolar Geliştirici: -

7. Arweave (AR)

Haftalık değişim: -%6.05

-%6.05 24 saatlik hacim: 22,332i928 dolar

22,332i928 dolar Geliştirici: -

8. Fantom (FTM)

Haftalık değişim: -%6.03

-%6.03 24 saatlik hacim: 135,444,133 dolar

135,444,133 dolar Geliştirici: Michael Kong

9. XDC Network (XDC)

Haftalık değişim: %5.98

%5.98 24 saatlik hacim: 7,860,602dolar

7,860,602dolar Geliştirici: -

10. Ethereum Classic (ETC)

Haftalık değişim: -%5.33

-%5.33 24 saatlik hacim: 228,934,321 dolar

228,934,321 dolar Geliştirici: Vitalik Buterin ve Gavin Wood

Kaynak: webtekno.com. .