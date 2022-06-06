Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paraları
Webtekno geçen hafta en fazla kazandıran ve kaybettiren 10 kripto para birimini sizler için sıraladı. Yazıdaki tüm veriler CoinMarketCap’ten en fazla piyasa hacmine sahip 100 birim arasından alındı.
2022-06-06 09:32:59
Kripto para piyasası, büyük getiriler sağlayabildiği gibi elinizdekini son damlasına kadar alabilecek kadar da riskli bir piyasa. Üstelik paranızı katlayabileceğiniz ya da kat kat kaybedebileceğiniz bu zaman dilimi, yalnızca birkaç saatle de sınırlı olabiliyor. Piyasanın gelecekteki yönünü öğrenmek içinse geçmişe bakmak zaman zaman oldukça faydalı olabiliyor.
Webtekno, geçen hafta en fazla kazandıran ve kaybettiren 10 kripto para birimini sizler için sıraladı. Yazıdaki tüm veriler CoinMarketCap'ten en fazla piyasa hacmine sahip 100 birim arasından alındı. 24 saatlik hacim dolar cinsinden verildi. Veriler, yazı yazıldığı anda alındı, dolayısıyla gün içinde haftalık kapanış gerçekleşinceye kadar değişiklik gösterebilir.
Toplam Piyasa Değeri
Geçen haftanın en çok kazandıran kripto paraları:
1. Waves (WAVES)
- Haftalık değişim: %89.11
- 24 saatlik hacim: 734,849,394 dolar
- Geliştirici: Alexander Ivanov
2. Helium (HNT)
- Haftalık değişim: %28.81
- 24 saatlik değişim: 36,361,401dolar
- Geliştirici: -
3. Cardano (ADA)
- Haftalık değişim: %18.34
- 24 saatlik değişim: 440,608,913 dolar
- Geliştirici: Charles Hoskinson
4. Stellar (XLM)
- Haftalık değişim: %15.46
- 24 saatlik değişim: 174,194,516 dolar
- Geliştirici: Jed McCaleb ve Joyce Kim
5. The Graph (GRT)
- Haftalık değişim: %13.92
- 24 saatlik değişim: 103,851,332 dolar
- Geliştirici: Yaniv Tal, Jannis Pohlmann ve Brandon Ramirez
6. Chiliz (CHZ)
- Haftalık değişim: %10.90
- 24 saatlik değişim: 53,155,510 dolar
- Geliştirici: Alexandre Dreyfus ve ekibi
7. Chainlink (LINK)
- Haftalık değişim: %10.82
- 24 saatlik değişim: 372,032,005 dolar
- Geliştirici: SmartContract
8. IOTA (MIOTA)
- Haftalık değişim: %9.77
- 24 saatlik değişim: 8,582,684 dolar
- Geliştirici: -
9. Aave (AAVE)
- Haftalık değişim: %9.58
- 24 saatlik değişim: 116,007,716 dolar
- Geliştirici: Stani Kulechov
10. Neo (NEO)
- Haftalık değişim: %9.52
- 24 saatlik değişim: 114,847,615 dolar
- Geliştirici: Da Hongfei ve Erik Zhang
Geçen haftanın en çok kaybettirenleri:
1. STEPN (GMT)
- Haftalık değişim: -%17.59
- 24 saatlik hacim: 394,028,084 dolar
- Geliştirici: Jerry Huang ve Yawn Rong
2. Convex Finance (CVX)
- Haftalık değişim: -%12.36
- 24 saatlik hacim: 9,238,597 dolar
- Geliştirici: -
3. Solana (SOL)
- Haftalık değişim: -%11.84
- 24 saatlik hacim: 1,021,679,032 dolar
- Geliştirici: Anatoly Yakovenko
4. Avalanche (AVAX)
- Haftalık değişim: -%7.61
- 24 saatlik hacim: 437,802,172 dolar
- Geliştirici: Emin Gün Sirer
5. 1inch Network (1INCH)
- Haftalık değişim: -%6.97
- 24 saatlik hacim: 43,100,874 dolar
- Geliştirici: Sergej Kunz ve Anton Bukov
6. Mina (MINA)
- Haftalık değişim: -%6.40
- 24 saatlik hacim: 12,581,564 dolar
- Geliştirici: -
7. Arweave (AR)
- Haftalık değişim: -%6.05
- 24 saatlik hacim: 22,332i928 dolar
- Geliştirici: -
8. Fantom (FTM)
- Haftalık değişim: -%6.03
- 24 saatlik hacim: 135,444,133 dolar
- Geliştirici: Michael Kong
9. XDC Network (XDC)
- Haftalık değişim: %5.98
- 24 saatlik hacim: 7,860,602dolar
- Geliştirici: -
10. Ethereum Classic (ETC)
- Haftalık değişim: -%5.33
- 24 saatlik hacim: 228,934,321 dolar
- Geliştirici: Vitalik Buterin ve Gavin Wood
Kaynak: webtekno.com. .
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