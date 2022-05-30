Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paraları

Kripto para piyasasında geçen haftada sahiplerine en fazla kazandıran ve kaybettiren kripto para birimlerini listeledik.

Geçen haftanın en fazla kazandıran ve kaybettiren 10 kripto para birimini sizler için sıralıyoruz. Bu birimlere girmeden önceyse piyasanın toplam değerinin haftalık değişimini gösteriyoruz. Yazımızdaki tüm veriler CoinMarketCap'ten en fazla piyasa hacmine sahip 100 birim arasından alındı. 24 saatlik hacim dolar cinsinden verildi. Veriler, yazı yazıldığı anda alındı, dolayısıyla gün içinde haftalık kapanış gerçekleşinceye kadar değişiklik gösterebilir.

Toplam Piyasa Değeri:

Geçen haftanın en çok kazandıran kripto paraları:

1. Bitcoin Gold (BTG)

Haftalık değişim: %18.83

%18.83 24 saatlik hacim: 48,095,730 dolar

48,095,730 dolar Geliştirici: Jack Liao

2. Ethereum Classic (ETC)

Haftalık değişim: %10.42

%10.42 24 saatlik değişim: 369,823,672 dolar

369,823,672 dolar Geliştirici: Arvico (anonim)

3. TRON (TRX)

Haftalık değişim: %8.35

%8.35 24 saatlik değişim: 761,339,123 dolar

761,339,123 dolar Geliştirici: Justin Sun

Bu haftanın en çok kaybettirenleri:

1. Waves (WAVES)

Haftalık değişim: -%24.23

-%24.23 24 saatlik hacim: 165,546,086 dolar

165,546,086 dolar Geliştirici: Alexander Ivanov

2. NEM (XEM)

Haftalık değişim: - %22.82

%22.82 24 saatlik hacim: 12,402,427 dolar

12,402,427 dolar Geliştirici: UtopianFuture

3. STEPN (GMT)

Haftalık değişim: -%22.01

-%22.01 24 saatlik hacim: 1,093,097,172 dolar

1,093,097,172 dolar Geliştirici: Jerry Huang ve Yawn Rong

4. ApeCoin (APE)

Haftalık değişim: -%21.97

-%21.97 24 saatlik hacim: 261,248,197 dolar

261,248,197 dolar Geliştirici: Yuga Labs

5. Elrond (EGLD)

Haftalık değişim: -%20.18

-%20.18 24 saatlik hacim: 51,435,705dolar

51,435,705dolar Geliştirici: Lucian Todea, Beniamin ve Lucian Mincu

6. NEAR Protocol (NEAR)

Haftalık değişim: -%19.75

-%19.75 24 saatlik hacim: 304,150,713 dolar

304,150,713 dolar Geliştirici: Illia Polosukhin ve Alexander Skidanov

7. Compound (COMP)

Haftalık değişim: -%19.54

-%19.54 24 saatlik hacim: 63,868,779 dolar

63,868,779 dolar Geliştirici: Robert Leshner

8. Kadena (KDA)

Haftalık değişim: -%19.50

-%19.50 24 saatlik hacim: 12,308,417 dolar

12,308,417 dolar Geliştirici: Stuart Popejoy ve Will Martino

9. Zilliqa (ZIL)

Haftalık değişim: %19.12

%19.12 24 saatlik hacim: 86,641,827 dolar

86,641,827 dolar Geliştirici: -

10. Zcash (ZEC)

Haftalık değişim: -%18.35

-%18.35 24 saatlik hacim: 93,581,553 dolar

93,581,553 dolar Geliştirici: Electric Coin Company

Kaynak: webtekno.com .