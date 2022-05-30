Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paraları
Kripto para piyasasında geçen haftada sahiplerine en fazla kazandıran ve kaybettiren kripto para birimlerini listeledik.
2022-05-30 08:21:19
Geçen haftanın en fazla kazandıran ve kaybettiren 10 kripto para birimini sizler için sıralıyoruz. Bu birimlere girmeden önceyse piyasanın toplam değerinin haftalık değişimini gösteriyoruz. Yazımızdaki tüm veriler CoinMarketCap'ten en fazla piyasa hacmine sahip 100 birim arasından alındı. 24 saatlik hacim dolar cinsinden verildi. Veriler, yazı yazıldığı anda alındı, dolayısıyla gün içinde haftalık kapanış gerçekleşinceye kadar değişiklik gösterebilir.
Toplam Piyasa Değeri:
Geçen haftanın en çok kazandıran kripto paraları:
1. Bitcoin Gold (BTG)
- Haftalık değişim: %18.83
- 24 saatlik hacim: 48,095,730 dolar
- Geliştirici: Jack Liao
2. Ethereum Classic (ETC)
- Haftalık değişim: %10.42
- 24 saatlik değişim: 369,823,672 dolar
- Geliştirici: Arvico (anonim)
3. TRON (TRX)
- Haftalık değişim: %8.35
- 24 saatlik değişim: 761,339,123 dolar
- Geliştirici: Justin Sun
Bu haftanın en çok kaybettirenleri:
1. Waves (WAVES)
- Haftalık değişim: -%24.23
- 24 saatlik hacim: 165,546,086 dolar
- Geliştirici: Alexander Ivanov
2. NEM (XEM)
- Haftalık değişim: -%22.82
- 24 saatlik hacim: 12,402,427 dolar
- Geliştirici: UtopianFuture
3. STEPN (GMT)
- Haftalık değişim: -%22.01
- 24 saatlik hacim: 1,093,097,172 dolar
- Geliştirici: Jerry Huang ve Yawn Rong
4. ApeCoin (APE)
- Haftalık değişim: -%21.97
- 24 saatlik hacim: 261,248,197 dolar
- Geliştirici: Yuga Labs
5. Elrond (EGLD)
- Haftalık değişim: -%20.18
- 24 saatlik hacim: 51,435,705dolar
- Geliştirici: Lucian Todea, Beniamin ve Lucian Mincu
6. NEAR Protocol (NEAR)
- Haftalık değişim: -%19.75
- 24 saatlik hacim: 304,150,713 dolar
- Geliştirici: Illia Polosukhin ve Alexander Skidanov
7. Compound (COMP)
- Haftalık değişim: -%19.54
- 24 saatlik hacim: 63,868,779 dolar
- Geliştirici: Robert Leshner
8. Kadena (KDA)
- Haftalık değişim: -%19.50
- 24 saatlik hacim: 12,308,417 dolar
- Geliştirici: Stuart Popejoy ve Will Martino
9. Zilliqa (ZIL)
- Haftalık değişim: %19.12
- 24 saatlik hacim: 86,641,827 dolar
- Geliştirici: -
10. Zcash (ZEC)
- Haftalık değişim: -%18.35
- 24 saatlik hacim: 93,581,553 dolar
- Geliştirici: Electric Coin Company
Kaynak: webtekno.com .
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