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TIMETURK / DİJİTAL PARA / Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paraları

Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paraları

Webtekno olarak kripto para piyasasında ardımızda bıraktığımız haftada sahiplerine en fazla kazandıran ve kaybettiren kripto para birimlerini listeledik. Her hafta yenilenecek bu listeyi takip etmek için bir kenara kaydetmeyi unutmayın.

22 Saat Önce
2022-05-09 08:13:58
Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paraları

Kripto para piyasası, büyük getiriler sağlayabildiği gibi elinizdekini son damlasına kadar alabilecek kadar da riskli bir piyasa. Üstelik paranızı katlayabileceğiniz ya da kat kat kaybedebileceğiniz bu zaman dilimi, yalnızca birkaç saatle de sınırlı olabiliyor. Piyasanın gelecekteki yönünü öğrenmek içinse geçmişe bakmak zaman zaman oldukça faydalı olabiliyor.

Bizler de Webtekno olarak her hafta pazar günü, bir önceki pazar gününden beri sahiplerine en fazla kazandıran ve kaybettiren 10 kripto para birimini sizler için sıralıyoruz. Bu birimlere girmeden önceyse piyasanın toplam değerinin haftalık değişimini gösteriyoruz. Yazımızda gördüğünüz tüm veriler CoinMarketCap'ten en fazla piyasa hacmine sahip 100 birim arasından alındı. 24 saatlik hacim dolar cinsinden verildi. Veriler, yazı yazıldığı anda alındı, dolayısıyla gün içinde haftalık kapanış gerçekleşinceye kadar değişiklik gösterebilir.

Toplam Piyasa Değeri:

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Bu haftanın en çok kazandıran kripto paraları:

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1. Algorand (ALGO)

  • Haftalık değişim: %32.29
  • 24 saatlik hacim: 770,006,961 dolar
  • Geliştirici: Silvio Micali

2. TRON (TRX)

  • Haftalık değişim: %25.11
  • 24 saatlik hacim: 2,549,374,872 dolar
  • Geliştirici: Justin Sun

3. Curve DAO Token (CRV)

  • Haftalık değişim: %18.29
  • 24 saatlik hacim: 249,468,234 dolar
  • Geliştirici: Michael Egorov

4. 1inch Network (1INCH)

  • Haftalık değişim: %14.65
  • 24 saatlik hacim: 90,985,881 dolar
  • Geliştirici: Sergej Kunz, Anton Bukov

5. Zilliqa (ZIL)

  • Haftalık değişim: %8.33
  • 24 saatlik hacim: 424,323,836 dolar
  • Geliştirici: Prateek Saxena

6. Helium (HNT)

  • Haftalık değişim: %7.20
  • 24 saatlik hacim: 16,570,595 dolar
  • Geliştirici: Amir Haleem, Shawn Fanning, Sean Carey

Bu haftanın en çok kaybettirenleri:

bit

1. ApeCoin (APE)

  • Haftalık değişim: -%30.53
  • 24 saatlik hacim: 689,837,577 dolar
  • Geliştirici: Ape Ecosystem

2. Cronos (CRO)

  • Haftalık değişim: -%25.56
  • 24 saatlik hacim: 47,491,535 dolar
  • Geliştirici: Kris Marszalek, Rafael Melo, Gary Or, Bobby Bao

3. STEPN (GMT)

  • Haftalık değişim: -%25.49
  • 24 saatlik hacim: 1,607,880,436 dolar
  • Geliştirici: Find Satoshi Lab

4. Terra (LUNA)

  • Haftalık değişim: -%25.08
  • 24 saatlik hacim: 4,349,212,614 dolar
  • Geliştirici: Daniel Shin, Do Kwon

5. Nexo (NEXO)

  • Haftalık değişim: -%22.46
  • 24 saatlik hacim: 14,605,039 dolar
  • Geliştirici: Antoni Trenchev

6. Maker (MKR)

  • Haftalık değişim: -%16.63
  • 24 saatlik hacim: 67,230,612 dolar
  • Geliştirici: Rune Christensen

7. Kadena (KDA)

  • Haftalık değişim: -%16.28
  • 24 saatlik hacim: 38,154,688 dolar
  • Geliştirici: Stuart Popejoy, Will Martino

8. Kava (KAVA)

  • Haftalık değişim: -%15.29
  • 24 saatlik hacim: 42,999,570 dolar
  • Geliştirici: Brian Kerr, Ruaridh O'Donnell, Scott Stuart

9. Klaytn (KLAY)

  • Haftalık değişim: %14.79
  • 24 saatlik hacim: 55,323,824 dolar
  • Geliştirici: -

10. Arweave (AR)

  • Haftalık değişim: -%14.76
  • 24 saatlik hacim: 45,380,395 dolar
  • Geliştirici: Sam Williams, William Jones

Kaynak: webtekno.com

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