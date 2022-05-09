Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paraları

Webtekno olarak kripto para piyasasında ardımızda bıraktığımız haftada sahiplerine en fazla kazandıran ve kaybettiren kripto para birimlerini listeledik. Her hafta yenilenecek bu listeyi takip etmek için bir kenara kaydetmeyi unutmayın.

Kripto para piyasası, büyük getiriler sağlayabildiği gibi elinizdekini son damlasına kadar alabilecek kadar da riskli bir piyasa. Üstelik paranızı katlayabileceğiniz ya da kat kat kaybedebileceğiniz bu zaman dilimi, yalnızca birkaç saatle de sınırlı olabiliyor. Piyasanın gelecekteki yönünü öğrenmek içinse geçmişe bakmak zaman zaman oldukça faydalı olabiliyor.

Bizler de Webtekno olarak her hafta pazar günü, bir önceki pazar gününden beri sahiplerine en fazla kazandıran ve kaybettiren 10 kripto para birimini sizler için sıralıyoruz. Bu birimlere girmeden önceyse piyasanın toplam değerinin haftalık değişimini gösteriyoruz. Yazımızda gördüğünüz tüm veriler CoinMarketCap'ten en fazla piyasa hacmine sahip 100 birim arasından alındı. 24 saatlik hacim dolar cinsinden verildi. Veriler, yazı yazıldığı anda alındı, dolayısıyla gün içinde haftalık kapanış gerçekleşinceye kadar değişiklik gösterebilir.

Toplam Piyasa Değeri:

Bu haftanın en çok kazandıran kripto paraları:

1. Algorand (ALGO)

Haftalık değişim: %32.29

%32.29 24 saatlik hacim: 770,006,961 dolar

770,006,961 dolar Geliştirici: Silvio Micali

2. TRON (TRX)

Haftalık değişim: %25.11

%25.11 24 saatlik hacim: 2,549,374,872 dolar

2,549,374,872 dolar Geliştirici: Justin Sun

3. Curve DAO Token (CRV)

Haftalık değişim: %18.29

%18.29 24 saatlik hacim: 249,468,234 dolar

249,468,234 dolar Geliştirici: Michael Egorov

4. 1inch Network (1INCH)

Haftalık değişim: %14.65

%14.65 24 saatlik hacim: 90,985,881 dolar

90,985,881 dolar Geliştirici: Sergej Kunz, Anton Bukov

5. Zilliqa (ZIL)

Haftalık değişim: %8.33

%8.33 24 saatlik hacim: 424,323,836 dolar

424,323,836 dolar Geliştirici: Prateek Saxena

6. Helium (HNT)

Haftalık değişim: %7.20

%7.20 24 saatlik hacim: 16,570,595 dolar

16,570,595 dolar Geliştirici: Amir Haleem, Shawn Fanning, Sean Carey

Bu haftanın en çok kaybettirenleri:

1. ApeCoin (APE)

Haftalık değişim: -%30.53

-%30.53 24 saatlik hacim: 689,837,577 dolar

689,837,577 dolar Geliştirici: Ape Ecosystem

2. Cronos (CRO)

Haftalık değişim: - %25.56

%25.56 24 saatlik hacim: 47,491,535 dolar

47,491,535 dolar Geliştirici: Kris Marszalek, Rafael Melo, Gary Or, Bobby Bao

3. STEPN (GMT)

Haftalık değişim: -%25.49

-%25.49 24 saatlik hacim: 1,607,880,436 dolar

1,607,880,436 dolar Geliştirici: Find Satoshi Lab

4. Terra (LUNA)

Haftalık değişim: -%25.08

-%25.08 24 saatlik hacim: 4,349,212,614 dolar

4,349,212,614 dolar Geliştirici: Daniel Shin, Do Kwon

5. Nexo (NEXO)

Haftalık değişim: -%22.46

-%22.46 24 saatlik hacim: 14,605,039 dolar

14,605,039 dolar Geliştirici: Antoni Trenchev

6. Maker (MKR)

Haftalık değişim: -%16.63

-%16.63 24 saatlik hacim: 67,230,612 dolar

67,230,612 dolar Geliştirici: Rune Christensen

7. Kadena (KDA)

Haftalık değişim: -%16.28

-%16.28 24 saatlik hacim: 38,154,688 dolar

38,154,688 dolar Geliştirici: Stuart Popejoy, Will Martino

8. Kava (KAVA)

Haftalık değişim: -%15.29

-%15.29 24 saatlik hacim: 42,999,570 dolar

42,999,570 dolar Geliştirici: Brian Kerr, Ruaridh O'Donnell, Scott Stuart

9. Klaytn (KLAY)

Haftalık değişim: %14.79

%14.79 24 saatlik hacim: 55,323,824 dolar

55,323,824 dolar Geliştirici: -

10. Arweave (AR)

Haftalık değişim: -%14.76

-%14.76 24 saatlik hacim: 45,380,395 dolar

45,380,395 dolar Geliştirici: Sam Williams, William Jones

Kaynak: webtekno.com

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