Gala Coin Nedir? Gala Coin Nasıl Alınır?

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Gala Coin Nedir?

GALA, Gala Games'in Ethereum tabanlı yönetişim kripto para birimi olarak tanımlanmaktadır Gala Games ne? Gala Games ise NFT tabanlı oyna-kazan (P2E) oyunları yapan bir Blockchain projesidir. Gala Games dünyanın en hızlı büyüyen blockchain oyun geliştirme şirketlerinden birisi olarak bilinir. Gala (GALA), bir ödeme aracı olarak bir “oyna-kazan platformu” olarak çalışan Gala Games ekosisteminde kullanılabilen bir Ethereum tabanlı token olarak tanımlanır.

1 Gala Coin Kaç Dolar?

Güçlü kripto para borsalarında ortalama 1 Gala fiyatı 0,0519 USD olarak hesaplanmıştır.

Gala Coin Hangi Borsalarda Listelenecek?

Gala coinin listeli olduğu borsalar şu şekildedir: Binance. Coinbase. Huobi Global olarak bilinmekte.

Gala Coin Amacı Nedir?

GALA coinin amacı, Gala Games ekosistemi içinde etkileşime giren katılımcılar arasında uygun ve güvenli bir ödeme ve anlaşma şekli sağlamayı amaç edinmektedir. Ayrıca GALA hiçbir şekilde herhangi bir hissedarlığı temsil etmemektedir. .