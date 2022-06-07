Epic Games CEO'su Tim Sweeney, merkeziyetsiz borsalarda listelenen Fortnite Token'a karşı takipçilerini uyardı.

Kripto para birimlerinin popülerliği arttıkça, bu alandan faydalanmak isteyen kişilerin sayısı da artıyor. Birçok önemli isme kripto para birimi çıkarılmış olması, meme kripto para birimlerinin olması bunlara örnek olarak gösterilebilir. Merkeziyetsiz borsalarda listelenen Fortnite Token da onlardan biri. Epic Games CEO'su Tim Sweeney, bu token'a karşı takipçilerini uyararak dikkat çekti.

Fortnite Token'a dikkat

PancakeSwap'te ve CronaSwap'te işlem gören Fortnite Token (FNT), aslında çok düşük işlem hacmine sahip. Verilere bakacak olursak, son 24 saatte kripto para biriminin işlem hacmi sadece 250 dolar. Ancak yine de Epic CEO'su Tim Sweneey, bu konuda yatırımcıları uyarmak için Twitter'ın yolunu tuttu.

Sweneey'nin attığı tweette şu sözlere yer veriliyor:

"Fortnite diye bir kripto para birimi yok. Bunu teşvik eden Twitter hesapları dolandırıcıdır. Epic'in avukatları devrede. Ayrıca, bu tür şeyleri mümkün kılan kripto para piyasalarını kınıyorum”

Diğer yandan projenin Twitter hesabı ise bunun bir dolandırıcılık örneği olmadığını şu sözlerle anlattı:

"Bu, arkasında belirli bir sahibi veya şirket yapısı olmayan veya bir CEO'nun geleceğine karar vermediği, adil bir lansman, topluluk odaklı, Fortnite oyun hayranları tarafından oluşturulan bir kripto para birimi projesidir"

Tabii burada Sweneey'nin dikkat çektiği nokta Fortnite'ın isim hakları oldu. Sweneey, kişilerin Fortnite adını ve görsellerini izinsin şekilde kullanamayacaklarını söyledi.

Kaynak: CHIP Online, BTCHaber